SGK o listeye 45 meslek ekledi! Siz de primsiz emekli olacak meslek grubuna girmiş olabilirsiniz

Diş doktorları
Hasta bakım hemşireleri
Cam fabrika ve atölye çalışanları
Su altında çalışma gerektiren işler
Kurşun ve arsenik alanında çalışan işçiler
Ceza ve İnfaz kurumlarında çalışanlar
İtfaiye yangın söndürme işlerinde çalışanlar
Emniyet çalışanları
Basın ve gazetecilik işlerinde çalışanlar
Askerler
Ebeler
Radyoaktif işlerle uğraşanlar
Sahil güvenlik Komutanlığı'nda çalışanlar
Asit üretimi yapan fabrika ve atölyelerde çalışanlar
Demir ve çelik fabrikalarında çalışanlar
Madencilik ve yeraltı işleri yapanlar
Cıva üretim işinde çalışanlar
Bu meslek gruplarında çalışan tüm vatandaşlar, erken emeklilik hakkından yararlanabileceklerdir. Fiziksel ve ruhsal açıdan zorlayıcı olan bu mesleklerde çalışanlar için erken emeklilik, büyük bir öneme sahiptir. Şimdi, bu haklardan yararlanmak isteyen çalışanlar, ilgili başvuru prosedürleri hakkında bakanlık tarafından yapılan açıklamaları takip etmektedirler.