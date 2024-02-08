SGK o listeye 45 meslek ekledi! Siz de primsiz emekli olacak meslek grubuna girmiş olabilirsiniz

Bu meslek gruplarında çalışan tüm vatandaşlar, erken emeklilik hakkından yararlanabileceklerdir. Fiziksel ve ruhsal açıdan zorlayıcı olan bu mesleklerde çalışanlar için erken emeklilik, büyük bir öneme sahiptir. Şimdi, bu haklardan yararlanmak isteyen çalışanlar, ilgili başvuru prosedürleri hakkında bakanlık tarafından yapılan açıklamaları takip etmektedirler.