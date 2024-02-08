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SGK o listeye 45 meslek ekledi! Siz de primsiz emekli olacak meslek grubuna girmiş olabilirsiniz

Son yıllarda yapılan düzenlemelerle birlikte, çalışma hayatında önemli değişiklikler yaşanıyor. En dikkat çeken değişikliklerden biri ise belirli meslek grupları için tanınan erken emeklilik imkanı oldu. Yapılan son düzenleme ile birlikte bu hakka erişebilecek meslek gruplarının sayısı belirlendi, böylece milyonlarca çalışan erken emeklilik fırsatından yararlanabilecek.

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Giriş Tarihi 08 Şubat 2024, 11:14 Güncelleme 08 Şubat 2024, 11:14
SGK o listeye 45 meslek ekledi! Siz de primsiz emekli olacak meslek grubuna girmiş olabilirsiniz

Çalışma hayatındaki büyük değişimler, bazı meslek grupları için erken emeklilik hakkının genişletilmesine olanak sağladı. Son düzenlemelerle birlikte, milyonlarca çalışanın erken emekli olabileceği 45 meslek grubu belirlendi. Bu kapsamda, birçok zorlu meslek dalında çalışanlar için önemli avantajlar sunuluyor.

Erken emeklilik hakkı tanınan meslekler arasında yer alanlar arasında şunlar bulunuyor:

Doktorlar

Termik santral görevlileri

Toplum sağlığı teknisyenleri

İhtiyat pilotları

Kok fabrikası çalışanları

Döküm fabrikası çalışanları

Çimento fabrikası çalışanları

Alüminyum fabrikası çalışanları

Hemşireler

Eczacılar

Diş doktorları

Hasta bakım hemşireleri

Cam fabrika ve atölye çalışanları

Su altında çalışma gerektiren işler

Kurşun ve arsenik alanında çalışan işçiler

Ceza ve İnfaz kurumlarında çalışanlar

İtfaiye yangın söndürme işlerinde çalışanlar

Emniyet çalışanları

Basın ve gazetecilik işlerinde çalışanlar

Askerler

Ebeler

Radyoaktif işlerle uğraşanlar

Sahil güvenlik Komutanlığı'nda çalışanlar

Asit üretimi yapan fabrika ve atölyelerde çalışanlar

Demir ve çelik fabrikalarında çalışanlar

Madencilik ve yeraltı işleri yapanlar

Cıva üretim işinde çalışanlar

Bu meslek gruplarında çalışan tüm vatandaşlar, erken emeklilik hakkından yararlanabileceklerdir. Fiziksel ve ruhsal açıdan zorlayıcı olan bu mesleklerde çalışanlar için erken emeklilik, büyük bir öneme sahiptir. Şimdi, bu haklardan yararlanmak isteyen çalışanlar, ilgili başvuru prosedürleri hakkında bakanlık tarafından yapılan açıklamaları takip etmektedirler.

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