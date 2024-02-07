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Emekliye 15 bin TL | En yüksek emekli maaş promosyonunu hangi banka veriyor? Ödeme nasıl artırılacak?

Bankaların promosyon fırsatı artarak sürüyor. Bu ay başvuranlara 15 bin liraya varan promosyon imkanı sunulurken, taban aylık zammı da kimi emeklilere ödemeyi artırmanın yolunu açtı. İşte detayları...

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 07 Şubat 2024 Güncelleme 07 Şubat 2024, 07:01
Emekliye 15 bin TL | En yüksek emekli maaş promosyonunu hangi banka veriyor? Ödeme nasıl artırılacak?

Emeklilere, dul ve yetimlere ek gelir yolunu açan banka promosyonunda fırsatlar büyüdü. Bu yıl emekli olacak çok sayıda EYT'linin de yararlanacağı promosyon kazancı 15 bin liraya kadar çıktı. Kimi bankalar hiçbir koşul aramadan kimileri de otomatik fatura ödeme talimatı, kartla alışveriş gibi şartlarla tutarı artırıyor.

TABAN AYLIK ETKİSİ
Promosyon kampanyalarında hareketlilik yaşanırken, yeni maaşlarla bir üst dilime geçenlere de daha yüksek promosyon yolu açıldı. Taban aylığın 10 bin lira olmasıyla tüm emekliler artık en üst dilimden promosyon alma imkanına kavuştu. Daha önce 7 bin 500-9 bin 999 lira maaş aralığına göre belirlenen promosyonu alan emekliler, artık 10 bin lira ve üstü aylıklar için belirlenen tutarı alabilecek.

TUTAR DAHA DA ARTAR MI?
Yüzde 49.25'lik Ocak zammıyla gelirler artarken, bunun etkisiyle promosyonun önümüzdeki günlerde daha da artacağı beklentileri var. Bu nedenle bekleyerek de karar vermek mümkün.

NASIL YARARLANILACAK?
Bir üst dilime geçtiği için daha yüksek promosyondan yararlanmak isteyen emekliler, ilk aylık ödemesinin ardından bankasından artışı yansıtmasını isteyebilecek ya da bankasını değiştirebilecek. Bunun için kalan sürenin parasını bankaya iade etmek gerekecek.

NE KADAR İADE EDİLECEK?
İade tutarı hesaplanırken alınmış olan promosyon tutarı 36'ya bölünecek. Çıkan tutar, taahhüdün bitimine kalan ay sayısıyla çarpılacak. Örneğin; 4 bin 500 lira alan promosyon alan ve taahhüdünün bitimine 24 ay kalan kişi her ay için 125, toplam 3 bin lira iade edecek.

NE KADAR FARK VAR?
Bankalar halen 7 bin 500 lira ile 9 bin 999 lira arasındaki maaşa 4 bin 500 ile 10 bin, 10 bin lira ve üstü maaşa 5 bin ile 12 bin 500 lira arasında promosyon veriyor. Ayrıca ek ürün kampanyalarıyla ilave promosyon imkanı sunuluyor.

Mevcut kampanyalara göre promosyonda en üst dilime geçenlerin elde edeceği avantaj, aynı bankada yenileme yapılırsa 500 ile 2 bin 500 lira arasında, başka bankaya geçiş olursa 8 bin liraya varan tutarda olacak. Ek ürün kampanyalarıyla bu avantaj daha da artabilecek. Emekliler daha önce aldığı tutar ile şimdi alabileceği parayı karşılaştırıp karar verebilecek.



HANGİ BANKA NE VERİYOR?
3.500 liradan az, 3.500-7.500 lira arası, 7.500-10.000 lira arası ve 10.000 liradan fazla aylıkların promosyon tutarları şöyle:

■ DENİZBANK: Maaşa göre 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 lira.

■ FİBABANKA: Maaşa göre 4.500, 5.250, 6.750, 7.500 lira.

■ GARANTİ BBVA: Maaşa göre 4.500, 5.250, 6.750, 7.500 lira. Kredi kartıyla 500 lira harcamaya 1.000 lira bonus. Ayrıca mobilden müşteri olup maaş taşıma talimatını buradan verenlerin 500 lira ve üzeri harcamasına 1.500 lira ek bonus.

■ ING: Maaşa göre 6.000, 7.000, 9.000, 10.000 lira. Ayrıca her otomatik fatura talimatına 1.000, toplamda da en fazla 5.000 lira ek nakit promosyon.

■ İŞ BANKASI: Maaşa göre 4.500, 5.250, 6.750, 7.500 lira.

■ KUVEYT TÜRK: Maaşa göre 4.800, 5.600, 7.200, 8.000 lira.

■ ŞEKERBANK: Maaşa göre 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 lira.

■ TEB: Maaşa göre 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 lira.

■ TÜRKİYE FİNANS: 2 fatura talimatı ve yedek hesap başvurusu yapana maaşa göre 5.000, 6.000, 10.000, 12.500 lira. Emekli yakınını getirene her kişi için 250, en çok 2.500 lira. Maaş yatmadan 3 gün önce 2.500 liraya kadar ücretsiz para çekme imkanı.

■ YAPI KREDİ: Maaşa göre 4.500, 5.250, 6.750, 7.500 lira. Bankadan ilk kez emekli aylığı alacak veya son 6 ayda emekli aylığı almamış kişilere 2.500 lira ek ödül. 2 fatura ödeme talimatına 1.000, kredi kartıyla 500 lira harcamaya 1.000 lira.

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