Emekliye 15 bin TL | En yüksek emekli maaş promosyonunu hangi banka veriyor? Ödeme nasıl artırılacak?

NASIL YARARLANILACAK? Bir üst dilime geçtiği için daha yüksek promosyondan yararlanmak isteyen emekliler, ilk aylık ödemesinin ardından bankasından artışı yansıtmasını isteyebilecek ya da bankasını değiştirebilecek. Bunun için kalan sürenin parasını bankaya iade etmek gerekecek.

NE KADAR İADE EDİLECEK? İade tutarı hesaplanırken alınmış olan promosyon tutarı 36'ya bölünecek. Çıkan tutar, taahhüdün bitimine kalan ay sayısıyla çarpılacak. Örneğin; 4 bin 500 lira alan promosyon alan ve taahhüdünün bitimine 24 ay kalan kişi her ay için 125, toplam 3 bin lira iade edecek.

NE KADAR FARK VAR?

Bankalar halen 7 bin 500 lira ile 9 bin 999 lira arasındaki maaşa 4 bin 500 ile 10 bin, 10 bin lira ve üstü maaşa 5 bin ile 12 bin 500 lira arasında promosyon veriyor. Ayrıca ek ürün kampanyalarıyla ilave promosyon imkanı sunuluyor.

Mevcut kampanyalara göre promosyonda en üst dilime geçenlerin elde edeceği avantaj, aynı bankada yenileme yapılırsa 500 ile 2 bin 500 lira arasında, başka bankaya geçiş olursa 8 bin liraya varan tutarda olacak. Ek ürün kampanyalarıyla bu avantaj daha da artabilecek. Emekliler daha önce aldığı tutar ile şimdi alabileceği parayı karşılaştırıp karar verebilecek.