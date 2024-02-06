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1995 1998 2002 2005 sigorta girişi olan yaşadı! 10 15 yıllık primle emeklilik yaşı hesaplama tablosu çıktı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çalışanlar için emeklilik planlamalarını kolaylaştıracak bir yenilik yapmaya devam ediyor. Resmi internet sitesinde yer alan yeni emeklilik hesaplama tablosu vatandaşların emeklilik yaşını ve gereken prim gün sayısını hesaplayarak ne zaman emekli olabileceklerini gösteriyor. Bu yenilik emeklilik planlamasında yaşanan belirsizlikleri gidermeyi amaçlıyor. Öte yandan bazı vatandaşlar için erken emeklilik fırsatları da bulunuyor. Şartları yerine getiren çalışanlar daha kısa sürede emekli maaşı almaya başlıyor.

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Giriş Tarihi 06 Şubat 2024, 16:36 Güncelleme 06 Şubat 2024, 16:36
1995 1998 2002 2005 sigorta girişi olan yaşadı! 10 15 yıllık primle emeklilik yaşı hesaplama tablosu çıktı

SGK tarafından belirlenen emeklilik için üç ana şart bulunuyor. Bu şartlar yaş, hizmet süresi ve prim gün sayısı olarak öne çıkıyor. Koşulları yerine getiren vatandaşlar, emeklilik hakkına sahip oluyor. Ayrıca 10 yıl (3600 gün) çalışan veya bu süreye denk borçlanma yapan sigortalılar, erken emeklilik avantajlarından yararlanabiliyor.

3 ŞARTA BAKILIYOR

SGK tarafından belirlenen üç ana şart olan yaş, hizmet süresi ve prim gün sayısını sağlayan vatandaşlar, emeklilik hakkına sahip oluyor. Ancak 10 yıl (3600 gün) süreyle çalışan veya bu süreye denk borçlanma yapan sigortalılar, erken emeklilik avantajlarından yararlanabiliyor.

9 EYLÜL 1999 VE SONRASI İÇİN GEÇERLİ ŞARTLAR

Türkiye'de sigortalı olan vatandaşlar için 1999 yılı sonrasında kısmi emeklilik hakkı tanımlanmış durumda. Bu haklardan yararlanabilmek için 25 yıl sigortalılık süresi ve 4500 gün prim ödeme şartları aranıyor.

Bu şartları yerine getiren bireyler, ilk sigortalandıkları tarihten itibaren 25 yıl geçtikten ve 4500 gün prim ödedikten sonra emekli olma hakkına sahip oluyorlar. Bağ-Kur kapsamında çalışanlar için ise farklı kısmi emeklilik şartları geçerli.

DOĞUM VE ASKERLİK BORÇLANMALARI

KADIN ÇALIŞANLAR İÇİN DOĞUM BORÇLANMASI

Kadın çalışanlar, sahip oldukları çocuk sayısına göre doğum borçlanması yaparak, 2160 güne kadar prim kazanma imkanına sahiptir. Ancak bu süreç, çocukların sağ olması ve doğumdan sonraki iki yıl içinde herhangi bir prim yatırılmamış olmasını gerektiriyor.

ASKERLİK BORÇLANMASI

Askerlik borçlanması, askerlik öncesinde sigortalı olarak çalışmış bireylerin emeklilik prim gün sayısını artırma olanağı tanır. Bu borçlanma, emeklilik yaşını dolduran ancak prim günü eksik olan kişiler için özellikle faydalı bir seçenektir.

YAŞTAN EMEKLİLİK KOŞULLARI

PRİM GÜNÜ, SİGORTALILIK SÜRESİ VE YAŞ ŞARTLARI

Yaştan emeklilik için belirli bir prim günü, sigortalılık süresi ve yaşın doldurulması şartlarına uyulması gerekmektedir. 3600, 4500 ve 5400 prim günü ile emeklilik şansı sunan bu sistemde, kadın ve erkekler için farklı yaş şartları uygulanmaktadır.

Örneğin, 24.05.2002-23.05.2005 tarihleri arasında şartları yerine getiren erkekler 56 yaşında, kadınlar ise 52 yaşında emekli olabiliyor. Bu tarihler ilerledikçe, emeklilik yaşı da artış göstermektedir.

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