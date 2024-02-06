1995 1998 2002 2005 sigorta girişi olan yaşadı! 10 15 yıllık primle emeklilik yaşı hesaplama tablosu çıktı

Bu şartları yerine getiren bireyler, ilk sigortalandıkları tarihten itibaren 25 yıl geçtikten ve 4500 gün prim ödedikten sonra emekli olma hakkına sahip oluyorlar. Bağ-Kur kapsamında çalışanlar için ise farklı kısmi emeklilik şartları geçerli.

DOĞUM VE ASKERLİK BORÇLANMALARI KADIN ÇALIŞANLAR İÇİN DOĞUM BORÇLANMASI Kadın çalışanlar, sahip oldukları çocuk sayısına göre doğum borçlanması yaparak, 2160 güne kadar prim kazanma imkanına sahiptir. Ancak bu süreç, çocukların sağ olması ve doğumdan sonraki iki yıl içinde herhangi bir prim yatırılmamış olmasını gerektiriyor.

ASKERLİK BORÇLANMASI Askerlik borçlanması, askerlik öncesinde sigortalı olarak çalışmış bireylerin emeklilik prim gün sayısını artırma olanağı tanır. Bu borçlanma, emeklilik yaşını dolduran ancak prim günü eksik olan kişiler için özellikle faydalı bir seçenektir.

YAŞTAN EMEKLİLİK KOŞULLARI PRİM GÜNÜ, SİGORTALILIK SÜRESİ VE YAŞ ŞARTLARI Yaştan emeklilik için belirli bir prim günü, sigortalılık süresi ve yaşın doldurulması şartlarına uyulması gerekmektedir. 3600, 4500 ve 5400 prim günü ile emeklilik şansı sunan bu sistemde, kadın ve erkekler için farklı yaş şartları uygulanmaktadır.

Örneğin, 24.05.2002-23.05.2005 tarihleri arasında şartları yerine getiren erkekler 56 yaşında, kadınlar ise 52 yaşında emekli olabiliyor. Bu tarihler ilerledikçe, emeklilik yaşı da artış göstermektedir.