3650-4557-5265 gün primi olana erken emeklilik hakkı! 50-51-53-55 yaşında olanlara iyi haber duyuruldu

10 Yıl Prim Yeterli: Kısmi emeklilik olarak bilinen yöntemde, 15 yıl ve 3600 günü dolduranlar daha fazla çalışmadan emekli olabilir. Kadınlarda yaş şartı 58, erkeklerde ise 60'tan başlar. Bu avantaj, 9 Eylül 1999 öncesi sigortalılar için geçerlidir.
Yüzde 60 Rapor Yeterli: İş yapabilme gücünü en az yüzde 60 kaybedenler, sağlık raporu alarak malulen emekli olabilir. En az 1800 gün prim yeterlidir.
Vergi İndirimi Yaşı Kaldırır: Engelli çalışanlar, en az yüzde 40 engellilik ile vergi indirimi aldıklarında yaş şartına bakılmadan 15 yıl 3 bin 600 günden başlayarak işe giriş tarihlerine göre 18 yıl 4680 güne kadar süreyle emekli olabilir.
Yıpranan Kazanır: Ağır işlerde çalışanlar, madenciler, gazeteciler, gemi adamları gibi mesleklerde çalışanlar sigortalılık sürelerine belli oranda gün eklenerek ve işe girişi geriye çekilerek emeklilik imkanına kavuşabilir.
Anneye Prim Avantajı: Başkasının bakımına muhtaç derecede engelli çocuğu bulunan annelerin, 1 Ekim 2008 sonrası primlerinin dörtte biri toplam primlerine eklenir. Bu süre yaş şartından da düşülür.