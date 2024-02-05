3650-4557-5265 gün primi olana erken emeklilik hakkı! 50-51-53-55 yaşında olanlara iyi haber duyuruldu

Türkiye'de çalışan milyonlarca vatandaşın emeklilik hayali, düzenli bir gelire kavuşmak ve hayatlarını daha rahat sürdürebilmektir. Emeklilik için belirlenen yaş, prim ve çalışma yılı şartları herkes için önemli bir konu olmuştur. Ancak yasalarımız, belirli avantajlar sağlayarak erken emekliliği mümkün kılan formüllere de imkan tanımaktadır. İşte sizi erken emekli edecek 7 önemli formül:

Çocuklar Avantajı: Kadın çalışanlar için çocuklar üzerinden prim kazanma imkanı bulunmaktadır. Bu yöntemle, 3 çocuğa kadar borçlanma ile 2160 gün, yani 6 yıl kazanabilirsiniz. Bu sayede, yaş ve yılı dolmuş bir anne 3 çocuğu varsa 6 yıl erken emekli olabilir.