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3650-4557-5265 gün primi olana erken emeklilik hakkı! 50-51-53-55 yaşında olanlara iyi haber duyuruldu

Türkiye'de emeklilik hayali kuran milyonlarca çalışan, erken emeklilik için kolları sıvıyor. Yasal düzenlemelerle belirlenen emeklilik şartlarını aşmanın yollarını araştıran vatandaşlar, bir dizi avantajlı formülle daha erken emekli olmanın peşinde. İşte sizi erken emekli yapacak 7 formül...

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Giriş Tarihi 05 Şubat 2024, 06:50 Güncelleme 05 Şubat 2024, 07:07
3650-4557-5265 gün primi olana erken emeklilik hakkı! 50-51-53-55 yaşında olanlara iyi haber duyuruldu

Türkiye'de çalışan milyonlarca vatandaşın emeklilik hayali, düzenli bir gelire kavuşmak ve hayatlarını daha rahat sürdürebilmektir. Emeklilik için belirlenen yaş, prim ve çalışma yılı şartları herkes için önemli bir konu olmuştur. Ancak yasalarımız, belirli avantajlar sağlayarak erken emekliliği mümkün kılan formüllere de imkan tanımaktadır. İşte sizi erken emekli edecek 7 önemli formül:

Çocuklar Avantajı: Kadın çalışanlar için çocuklar üzerinden prim kazanma imkanı bulunmaktadır. Bu yöntemle, 3 çocuğa kadar borçlanma ile 2160 gün, yani 6 yıl kazanabilirsiniz. Bu sayede, yaş ve yılı dolmuş bir anne 3 çocuğu varsa 6 yıl erken emekli olabilir.

Askerlik Öne Çeker: Erkeklerde askerlik süreleri, yaşın geriye çekilmesi ve prim kazanma imkanı sağlar. Sigortalı olmadan önce yapılan askerlik borçlanılabilir, bu da sigorta giriş tarihini borçlanılan gün kadar geriye çeker ve en az 1 yıl önce emeklilik imkanı sunar.

10 Yıl Prim Yeterli: Kısmi emeklilik olarak bilinen yöntemde, 15 yıl ve 3600 günü dolduranlar daha fazla çalışmadan emekli olabilir. Kadınlarda yaş şartı 58, erkeklerde ise 60'tan başlar. Bu avantaj, 9 Eylül 1999 öncesi sigortalılar için geçerlidir.

Yüzde 60 Rapor Yeterli: İş yapabilme gücünü en az yüzde 60 kaybedenler, sağlık raporu alarak malulen emekli olabilir. En az 1800 gün prim yeterlidir.

Vergi İndirimi Yaşı Kaldırır: Engelli çalışanlar, en az yüzde 40 engellilik ile vergi indirimi aldıklarında yaş şartına bakılmadan 15 yıl 3 bin 600 günden başlayarak işe giriş tarihlerine göre 18 yıl 4680 güne kadar süreyle emekli olabilir.

Yıpranan Kazanır: Ağır işlerde çalışanlar, madenciler, gazeteciler, gemi adamları gibi mesleklerde çalışanlar sigortalılık sürelerine belli oranda gün eklenerek ve işe girişi geriye çekilerek emeklilik imkanına kavuşabilir.

Anneye Prim Avantajı: Başkasının bakımına muhtaç derecede engelli çocuğu bulunan annelerin, 1 Ekim 2008 sonrası primlerinin dörtte biri toplam primlerine eklenir. Bu süre yaş şartından da düşülür.

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