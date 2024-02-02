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Şubat sonu gelmeden emekliye 1.168 TL ilave ödeme! 4A-4B-4C, Emekli Sandığı, SSK, BAĞKUR tümü için...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklileri yakından ilgilendiren müjdeli bir haberi Ocak ayının sonlarına doğru duyurdu. Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak ayı itibarıyla alacakları zam oranını yüzde 49,25'e yükselttiklerini açıklayan Bakan Işıkhan, bu kararın işçi, esnaf, çiftçi emeklilerinin yanı sıra memur emeklilerini de kapsadığını belirtti. Emeklilerin heyecanla beklediği bir diğer konu ise fark ödeme tarihleri oldu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 01 Şubat 2024, 10:10 Güncelleme 02 Şubat 2024, 08:22
Şubat sonu gelmeden emekliye 1.168 TL ilave ödeme! 4A-4B-4C, Emekli Sandığı, SSK, BAĞKUR tümü için...

Ocak ayında Bakan Işıkhan daha önce açıklanan yüzde 37,57'lik enflasyon zammına ek olarak, Meclis'te yapılan son düzenleme ile 5 puanlık refah payının 11.68 puanına çıkarıldığını belirtmişti. Böylece en düşük emekli maaşı 11.193,75 TL olarak belirlendi. Öte yandan fark ödeme tarihleri de merakla araştırlıyor.

ARALIK MAAŞI: 7.500,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 10.317,75
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 11.193,75
Ek zam farkı: 876,00

ARALIK MAAŞI: 7.600,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 10.455,32
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 11.343,00
Ek zam farkı: 887,68

ARALIK MAAŞI: 7.700,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 10.592,89
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 11.492,25
Ek zam farkı: 899,36

ARALIK MAAŞI: 7.800,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 10.730,46
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 11.641,50
Ek zam farkı: 911,04

ARALIK MAAŞI: 7.900,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 10.868,03
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 11.790,75
Ek zam farkı: 922,72

ARALIK MAAŞI: 8.000,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.005,60
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 11.940,00
Ek zam farkı: 934,40

ARALIK MAAŞI: 8.100,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.143,17
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 12.089,25
Ek zam farkı: 946,08

ARALIK MAAŞI: 8.200,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.280,74
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 12.238,50
Ek zam farkı: 957,76

ARALIK MAAŞI: 8.300,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.418,31
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 12.387,75
Ek zam farkı: 969,44

ARALIK MAAŞI: 8.400,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.555,88
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 12.537,00
Ek zam farkı: 981,12

ARALIK MAAŞI: 8.500,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.693,45
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 12.686,25
Ek zam farkı: 992,80

ARALIK MAAŞI: 8.600,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.831,02
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 12.835,50
Ek zam farkı: 1.004,48

ARALIK MAAŞI: 8.700,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.968,59
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 12.984,75
Ek zam farkı: 1.016,16

ARALIK MAAŞI: 8.800,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 12.106,16
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 13.134,00
Ek zam farkı: 1.027,84

ARALIK MAAŞI: 8.900,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 12.243,73
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 13.283,25
Ek zam farkı: 1.039,52

ARALIK MAAŞI: 9.000,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 12.381,30
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 13.432,50
Ek zam farkı: 1.051,20

ARALIK MAAŞI: 9.100,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 12.518,87
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 13.581,75
Ek zam farkı: 1.062,88

ARALIK MAAŞI: 9.200,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 12.656,44
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 13.731,00
Ek zam farkı: 1.074,56

ARALIK MAAŞI: 9.300,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 12.794,01
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 13.880,25
Ek zam farkı: 1.086,24

ARALIK MAAŞI: 9.400,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 12.931,58
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 14.029,50
Ek zam farkı: 1.097,92

ARALIK MAAŞI: 9.500,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 13.069,15
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 14.178,75
Ek zam farkı: 1.109,60

ARALIK MAAŞI: 9.600,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 13.206,72
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 14.328,00
Ek zam farkı: 1.121,28

ARALIK MAAŞI: 9.700,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 13.344,29
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 14.477,25
Ek zam farkı: 1.132,96

ARALIK MAAŞI: 9.800,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 13.481,86
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 14.626,50
Ek zam farkı: 1.144,64

ARALIK MAAŞI: 9.900,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 13.619,43
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 14.775,75
Ek zam farkı: 1.156,32

ARALIK MAAŞI: 10.000,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 13.757,00
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 14.925,00
Ek zam farkı: 1.168,00

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