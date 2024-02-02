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EMEKLİYE YENİ ZAM | İkramiye 5 bin TL olur mu? Bu yıl emekli olanlar 5 bin TL ikramiyeden yararlanabilecek mi?

Emeklilerin Ocak zammı yüzde 49.25’e, en düşük maaş ödemesi 10 bin liraya yükseltilirken, gözler şimdi de bayram ikramiyelerine çevrildi. Ödeme takvimi yaklaşırken, tutarın artırılması gündeme geldi. İşte gündemdeki formülün ve kime, nasıl yansıyacağının detayları...

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener takvim.com.tr
Giriş Tarihi 02 Şubat 2024, 11:09 Güncelleme 02 Şubat 2024, 11:49
EMEKLİYE YENİ ZAM | İkramiye 5 bin TL olur mu? Bu yıl emekli olanlar 5 bin TL ikramiyeden yararlanabilecek mi?

Emekliler yeni yıla maaş zamlarıyla başladı. Memur emeklileri yüzde 49.25 zammı cebine koyarken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artışı da 11.68 puanlık refah payı ile aynı orana yükseltildi. Ayrıca en düşük emekli aylığı ödemesi 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkarıldı. Refah payı ve taban aylık artışının yolunu açan yasanın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından da ek zam farkları hesaplara yatırılacak. Ancak emeklilerin kazanımları bunlarla sınırlı olmayacak. Bayram ikramiyeleri de süreci de yaklaşıyor.

İLK İKRAMİYE NİSAN'DA
Emekliler bu yıl da 2 bayram ikramiyesi alacak. Bu yıl Ramazan Bayramı 10-12 Nisan tarihlerine denk geliyor. İkramiye büyük ihtimalle 1-9 Nisan arasında ödenecek. Kurban Bayramı ise 16-19 Haziran'a denk geliyor. Bu tarihten önce, büyük ihtimalle 10-15 Haziran tarihleri arasında da Kurban Bayramı ikramiyesi yatırılacak.

CUMHURİYET İKRAMİYESİ ÖRNEK OLDU
Halen bayram ikramiyesinin tutarı 2 bin lira. Emeklilere bu tutar ödenirken, dul ve yetimler ile sürekli iş göremezlik ödeneği alanlar hisseleri ya da iş göremezlik dereceleri oranında ikramiyeden yararlanıyor. Ancak bu tutarda bir güncelleme bekleniyor. Bu kapsamda 5 bin lira formülü gündeme getiriliyor.

2 BAYRAMDA 10 BİN TL
Bunun nedeni ise Cumhuriyet'in 100. yıldönümü nedeniyle tüm emeklilere verilen tek seferlik ikramiyenin tutarının 5 bin lira olması. 5 bin liralık bu ikramiye tutarının, Ramazan ve Kurban Bayramları için de geçerli olabileceği belirtiliyor. Eğer ikramiye 2 bin liradan 5 bin liraya çıkarsa, emekliler bu yıl 2 bayramda toplam 10 bin lira ek gelire kavuşmuş olacak.

DUL VE YETİMLERE DE YANSIYACAK
Dul ve yetimler hisseleri, sürekli iş göremezlik ödeneği alanlar da iş göremezlik dereceleri oranında bu imkandan yararlanacak. Yüzde 150 artış formülü hayata geçerse; emekliler Ramazan ve Kurban Bayramları'ndan önce 5'er bin lira alırken, aylık oranı yüzde 75 olanlara 3 bin 750, yüzde 50 olanlara 2 bin 500, yüzde 25 olanlara bin 250 lira ödenecek.

HANGİ EYT'LİLER ALACAK?
İkramiyelerden EYT'liler de yararlanacak. İkramiyelerden yararlanmak için bayramın içinde bulunduğu ayda emekli aylığının bağlanması gerekiyor. Emekli aylıkları başvuruyu takip eden ayın başından itibaren bağlanıyor.

Buna göre 31 Mart'a kadar emeklilik başvurusu yapanlar bu yılki Ramazan Bayramı ikramiyesini alabilecek. Yani 31 Mart'a kadar emekli olanlar ya da başvuru yapanlar bu yılki iki ikramiyeyi de alabilecek.

Kurban Bayramı ikramiyesinden yararlanabilmek için de Mayıs sonuna kadar emekli olmak ya da başvurunun yapılmış olması gerekiyor. Haziran'dan itibaren emeklilik başvurusu yapanlar ise önümüzdeki yıl ikramiye almaya başlayacak. İkramiye tutarı artarsa EYT'liler de bundan yararlanacak.

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