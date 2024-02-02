EMEKLİYE YENİ ZAM | İkramiye 5 bin TL olur mu? Bu yıl emekli olanlar 5 bin TL ikramiyeden yararlanabilecek mi?

2 BAYRAMDA 10 BİN TL

Bunun nedeni ise Cumhuriyet'in 100. yıldönümü nedeniyle tüm emeklilere verilen tek seferlik ikramiyenin tutarının 5 bin lira olması. 5 bin liralık bu ikramiye tutarının, Ramazan ve Kurban Bayramları için de geçerli olabileceği belirtiliyor. Eğer ikramiye 2 bin liradan 5 bin liraya çıkarsa, emekliler bu yıl 2 bayramda toplam 10 bin lira ek gelire kavuşmuş olacak.

DUL VE YETİMLERE DE YANSIYACAK

Dul ve yetimler hisseleri, sürekli iş göremezlik ödeneği alanlar da iş göremezlik dereceleri oranında bu imkandan yararlanacak. Yüzde 150 artış formülü hayata geçerse; emekliler Ramazan ve Kurban Bayramları'ndan önce 5'er bin lira alırken, aylık oranı yüzde 75 olanlara 3 bin 750, yüzde 50 olanlara 2 bin 500, yüzde 25 olanlara bin 250 lira ödenecek.

HANGİ EYT'LİLER ALACAK?

İkramiyelerden EYT'liler de yararlanacak. İkramiyelerden yararlanmak için bayramın içinde bulunduğu ayda emekli aylığının bağlanması gerekiyor. Emekli aylıkları başvuruyu takip eden ayın başından itibaren bağlanıyor.

Buna göre 31 Mart'a kadar emeklilik başvurusu yapanlar bu yılki Ramazan Bayramı ikramiyesini alabilecek. Yani 31 Mart'a kadar emekli olanlar ya da başvuru yapanlar bu yılki iki ikramiyeyi de alabilecek.

Kurban Bayramı ikramiyesinden yararlanabilmek için de Mayıs sonuna kadar emekli olmak ya da başvurunun yapılmış olması gerekiyor. Haziran'dan itibaren emeklilik başvurusu yapanlar ise önümüzdeki yıl ikramiye almaya başlayacak. İkramiye tutarı artarsa EYT'liler de bundan yararlanacak. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN