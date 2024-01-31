Uzmanlar uyarıyor: Ev sahipleri taahhütnameyi şart koşuyor!

Mülk sahipleri son dönemde evini kiraya verirken kiracısını istediği zamanda çıkartabilmek için tahliye taahhütnamesini şart koşuyor. Ev bulmakta zorlananlar da imzalamak zorunda kalıyor. Tahliye taahhüdü ile kiracı mülkü istenilen tarihte boşaltacağının sözünü veriyor. Son dönemde arabuluculara ve mahkemelere en çok taşınan sorunlardan biri de bu taahhütnameler oldu.

TARİHE DİKKAT!

Ankara'da F.T., kira sözleşmesi yaparken imzalattığı 'tahliye taahhütnamesi' ile kiracısı K.Y.'ye tahliye davası açtı. Kiracı K.Y., tahliye taahhütnamesinin boş olduğunu, sonradan ev sahibi tarafından doldurulduğunu iddia ederek, davanın reddini istedi. Mahkeme, tahliye taahhütnamesini geçerli sayarak, tahliyeye karar verdi. Karar, Yargıtay 3'üncü Hukuk Dairesi tarafından da onandı. Yargıtay kararının gerekçesinde; davalı kiracının tarih bölümü boş olan taahhütnameye imza atarak, davacı ev sahibine istediği tarihi yazma yetkisi verdiği ve sonucuna katlanmak zorunda olduğunu belirtildi. Ayrıca söz konusu taahhüdün kiralanan mülkün tesliminden önce verildiği veya taahhütnamede yazılı tarihin sonradan ev sahibi tarafından doldurulduğu iddiasını ispat yükümlülüğünün de davalı kiracıda olduğuna hükmetti.