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Gençler esnaf olmak istiyor: 90 bin çalışan aranıyor!

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Faik Yılmaz, esnaflığı tercih eden gençlerin arttığını belirterek, ‘Meslek değiştirip, ustalık belgesi almak isteyenlerin sayısı da arttı. Esnaf sayısıyla birlikte çalışan ihtiyacı da büyüdü’ dedi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 31 Ocak 2024 Güncelleme 31 Ocak 2024, 07:00
Gençler esnaf olmak istiyor: 90 bin çalışan aranıyor!

İstanbul'daki esnaf sayısı, son iki 2 yılda 30 bin kişi artarak 274 bin oldu. İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Faik Yılmaz, "Gençler beyaz yakalı mesleklerin yerine, esnaflığı tercih etmeye başladı. Meslek değiştirip, ustalık belgesi almak isteyenlerin sayısı da arttı. Bazı mesleklerdeki esnaf ise iş yoğunluğundan vatandaşın taleplerine yetişemiyor" dedi.

90 BİN ÇALIŞAN ARANIYOR
Esnaf sayısının artmasıyla çalışan ihtiyacının da arttığına dikkat çeken Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti: "En çok eleman arayan iş yerleri lokanta, berber-kuaför, tekstil atölyeleri, terzi, marangoz. Asgari ücretin üzerinde bir maaş sunulmasına rağmen, eksik eleman sorunu çözülmüyor. İstanbul'daki esnafımızın 90 bin civarında çalışan ve çırak ihtiyacı bulunuyor."

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