Gençler esnaf olmak istiyor: 90 bin çalışan aranıyor!

İstanbul'daki esnaf sayısı, son iki 2 yılda 30 bin kişi artarak 274 bin oldu. İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Faik Yılmaz, "Gençler beyaz yakalı mesleklerin yerine, esnaflığı tercih etmeye başladı. Meslek değiştirip, ustalık belgesi almak isteyenlerin sayısı da arttı. Bazı mesleklerdeki esnaf ise iş yoğunluğundan vatandaşın taleplerine yetişemiyor" dedi.