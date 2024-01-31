7.500 TL kök maaş alana vergi iadesi yapılacak! Emekliye ilave zam sonrası %4 ek ödeme jesti geldi

NE ZAMAN YATAR?



SSK ve Bağ-Kur emeklileri yasa çıkmadan önce maaşlarını aldıkları için sadece yüzde 37.57 oranındaki enflasyon farkı eklenerek aylıklarını aldılar. 11.68 puanlık refah payı ve 10 bin lira taban maaş farkları önümüzdeki hafta hesaplara geçmiş olacak.

Maaşlarını her ayın 1'i ile 5'i arasında alan memur emeklilerinin ise ödemeleri zamsız olarak yatırıldı. Yüzde 49.25 oranındaki zam farkı da emekli memurlara ayrıca yatırıldı.