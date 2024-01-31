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7.500 TL kök maaş alana vergi iadesi yapılacak! Emekliye ilave zam sonrası %4 ek ödeme jesti geldi

Son dönemde emekliler için duyurulan 6 aylık zam oranlarına ek olarak, vergi iadesi niteliğindeki ek ödemelerin hesaplanması süreci başladı. Bu yeni düzenlemeyle birlikte, emeklilerin net maaşlarına yüzde 49.25 oranında zam yapılacak ve bu artışa ek olarak yüzde 4'lük bir ek ödeme daha eklenecek. Emekli maaşlarının hesaplanması ve ödeme takvimiyle ilgili ayrıntılar ise birçok emekli vatandaş tarafından merak ediliyor.

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Giriş Tarihi 31 Ocak 2024, 23:34 Güncelleme 31 Ocak 2024, 23:35
7.500 TL kök maaş alana vergi iadesi yapılacak! Emekliye ilave zam sonrası %4 ek ödeme jesti geldi

Aralık enflasyon oranlarının resmi olarak açıklanmasıyla birlikte, yaklaşık 16 milyon emekli ve memurun 2024 Ocak-Temmuz 6 aylık maaşları da netleşti. Bilindiği üzere, 6 aylık enflasyon oranı yüzde 37.57 olarak belirlenmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda, SSK ve Bağ-Kur emeklileri de Ocak-Temmuz artış oranına 11.68 puanlık refah payı eklenerek memur emeklileriyle eşitlendi. Ayrıca, %4'lük vergi iadesi hesabı da emekli vatandaşları sevindirecek detaylar arasında yer alıyor.

Böylece tüm emeklilere yüzde 49.25 oranında zam yapılmış oldu. Bu arada taban maaş da 7.500 TL'den 10 bin liraya çıkartılmış oldu. Bu rakamın altında kalan tüm emekli aylıkları 10 bin TL'ye seyyanen artışla tamamlanacak. Tüm bu artışlarla birlikte emeklilere ayrıca vergi iadesi kapsamında yüzde 4 ek ödeme veriliyor.

VERGİ İADESİ EKLENİYOR

Örneğin aralık itibarıyla 10 bin lira taban maaşı olan bir emekli 400 lira ek ödeme alıyordu. Böylece bu emeklimizin banka hesabına yatırılan para 10400 TL oluyordu. Bu emeklimizin net maaşı yüzde 49.25 zam ile 14.925 TL'ye yükseldi. Yüzde 4 ek ödemesi ise 597 TL'ye çıkmış oldu. Böylece bankaya yatacak para 10.400 TL'den 15.522 TL olacak. Taban maaş ve ek ödeme miktarları e-devletten kolayca görülebiliyor.

NE ZAMAN YATAR?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri yasa çıkmadan önce maaşlarını aldıkları için sadece yüzde 37.57 oranındaki enflasyon farkı eklenerek aylıklarını aldılar. 11.68 puanlık refah payı ve 10 bin lira taban maaş farkları önümüzdeki hafta hesaplara geçmiş olacak.

Maaşlarını her ayın 1'i ile 5'i arasında alan memur emeklilerinin ise ödemeleri zamsız olarak yatırıldı. Yüzde 49.25 oranındaki zam farkı da emekli memurlara ayrıca yatırıldı.

MAAŞLAR NASIL HESAPLANIYOR?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı TÜFE'deki 6 aylık değişim kadar oluyor. Yılın ilk yarısındaki ile aralık endeksi arasındaki değişim yüzde 37.57. Bu oran SSK ve Bağ- Kur emeklilerine enflasyon farkı olarak veriliyor.

Ayrıca 11.68 lik refah payı ile birlikte artış yüzde 49.25'i buluyor. Emeklilerin çıplak maaşına ayrıca yüzde 4 ek ödeme ekleniyor.

Memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşme ile birlikte enflasyon farkı alıyor. 2024 ilk 6 ay için oran Yüzde 49.25 oldu.

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