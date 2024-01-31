7.500 TL kök maaş alana vergi iadesi yapılacak! Emekliye ilave zam sonrası %4 ek ödeme jesti geldi

Aralık enflasyon oranlarının resmi olarak açıklanmasıyla birlikte, yaklaşık 16 milyon emekli ve memurun 2024 Ocak-Temmuz 6 aylık maaşları da netleşti. Bilindiği üzere, 6 aylık enflasyon oranı yüzde 37.57 olarak belirlenmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda, SSK ve Bağ-Kur emeklileri de Ocak-Temmuz artış oranına 11.68 puanlık refah payı eklenerek memur emeklileriyle eşitlendi. Ayrıca, %4'lük vergi iadesi hesabı da emekli vatandaşları sevindirecek detaylar arasında yer alıyor.
Böylece tüm emeklilere yüzde 49.25 oranında zam yapılmış oldu. Bu arada taban maaş da 7.500 TL'den 10 bin liraya çıkartılmış oldu. Bu rakamın altında kalan tüm emekli aylıkları 10 bin TL'ye seyyanen artışla tamamlanacak. Tüm bu artışlarla birlikte emeklilere ayrıca vergi iadesi kapsamında yüzde 4 ek ödeme veriliyor.
VERGİ İADESİ EKLENİYOR
Örneğin aralık itibarıyla 10 bin lira taban maaşı olan bir emekli 400 lira ek ödeme alıyordu. Böylece bu emeklimizin banka hesabına yatırılan para 10400 TL oluyordu. Bu emeklimizin net maaşı yüzde 49.25 zam ile 14.925 TL'ye yükseldi. Yüzde 4 ek ödemesi ise 597 TL'ye çıkmış oldu. Böylece bankaya yatacak para 10.400 TL'den 15.522 TL olacak. Taban maaş ve ek ödeme miktarları e-devletten kolayca görülebiliyor.