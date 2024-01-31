800 bin TL taşıt kredisi paketi geldi! Ertelemeli ödeme seçeneği dahil 36 ay vade fırsatı yanında! Halkbank, Ziraat, İş Bankası...

Otomobil satın almak isteyenler için taşıt kredisi , maddi kolaylık sağlayan bir seçenek olarak öne çıkıyor. Ancak, bu finansal destekle birlikte gelen faiz maliyetleri, müşterilerin doğru bankayı seçme konusunda dikkatli olmalarını gerektiriyor.

VAKIFBANK

Kredinin özellikleri

2. El Taşıt Kredisinin azami tutarı satın alınacak aracın kasko değeri üzerinden,

- 0 - 400.000 TL aralığında olan taşıtlar için değerin azami %70'ine kadar,

- 400.001 - 800.000 TL aralığında olan taşıtlar için değerin azami %50'sine kadar,

- 800.001 - 1.200.000 TL aralığında olan taşıtlar için değerin azami %30'una kadar,

- 1.200.001 - 2.000.000 TL aralığında olan taşıtlar için değerin azami %20'sine kadar taşıt kredisi kullandırımı yapılabilecektir.

2. El Taşıt Kredisinin azami vadesi;

- Satın alınacak aracın kasko değeri 400.000 TL ve altında olan taşıtlarda kredi vadesi 48 ayı,

- 400.001-800.000 TL arasında olan taşıtlarda kredi vadesi 36 ayı,

- 800.001-1.200.000 TL arasında olan taşıtlarda kredi vadesi 24 ayı,

- 1.200.000 TL üzerinde olan taşıtlarda ise kredinin vadesi 12 ayı geçememektedir.