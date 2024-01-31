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800 bin TL taşıt kredisi paketi geldi! Ertelemeli ödeme seçeneği dahil 36 ay vade fırsatı yanında! Halkbank, Ziraat, İş Bankası...

Taşıt kredisi çekmek isteyenler için bankalar arasındaki rekabetin önemi giderek artıyor. Özellikle 400.000 TL gibi kredi miktarı için aylık taksitlerin ve kredi maliyetlerinin karşılaştırılması, bireylerin en uygun seçeneği bulmalarına yardımcı olabilir.

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Giriş Tarihi 31 Ocak 2024, 23:16 Güncelleme 31 Ocak 2024, 23:16
800 bin TL taşıt kredisi paketi geldi! Ertelemeli ödeme seçeneği dahil 36 ay vade fırsatı yanında! Halkbank, Ziraat, İş Bankası...

Otomobil satın almak isteyenler için taşıt kredisi, maddi kolaylık sağlayan bir seçenek olarak öne çıkıyor. Ancak, bu finansal destekle birlikte gelen faiz maliyetleri, müşterilerin doğru bankayı seçme konusunda dikkatli olmalarını gerektiriyor.

VAKIFBANK

Kredinin özellikleri

2. El Taşıt Kredisinin azami tutarı satın alınacak aracın kasko değeri üzerinden,
- 0 - 400.000 TL aralığında olan taşıtlar için değerin azami %70'ine kadar,
- 400.001 - 800.000 TL aralığında olan taşıtlar için değerin azami %50'sine kadar,
- 800.001 - 1.200.000 TL aralığında olan taşıtlar için değerin azami %30'una kadar,
- 1.200.001 - 2.000.000 TL aralığında olan taşıtlar için değerin azami %20'sine kadar taşıt kredisi kullandırımı yapılabilecektir.

2. El Taşıt Kredisinin azami vadesi;
- Satın alınacak aracın kasko değeri 400.000 TL ve altında olan taşıtlarda kredi vadesi 48 ayı,
- 400.001-800.000 TL arasında olan taşıtlarda kredi vadesi 36 ayı,
- 800.001-1.200.000 TL arasında olan taşıtlarda kredi vadesi 24 ayı,
- 1.200.000 TL üzerinde olan taşıtlarda ise kredinin vadesi 12 ayı geçememektedir.

48 aya kadar vade ile aylık, 3 aylık dönemler veya değişken taksitlerle geri ödeme seçenekleri vardır.

Belirli ve düzenli bir geliri olan ve istihbaratı olumlu olan gerçek kişilere kullandırılır.

Araç rehni, teminat olarak alınır. Bankaca gerekli görülmesi halinde buna ek olarak; kefalet, gayrimenkul ipoteği ya da nakit-mevduat-döviz tevdiat rehni talep edilebilir.

Otomobil yaşı, 03-36 ay vadede kredi kullanımlarında en fazla 8; 37-48 ay vadede kredi kullanımlarında ise en fazla 5 olabilir.

HALKBANK

Hayalinizdeki sıfır veya ikinci el taşıtı satın almanız için cazip faiz oranları ve bütçenize uygun geri ödeme seçenekleriyle sunduğumuz kredi ürünümüzdür.

Ödeme Seçenekleri

Kredi ödemelerinizi;

Aylık eşit taksitli,

Artan taksitli,

Azalan taksitli olarak yapabilirsiniz.

Örnek Ödeme Tablosu

* Proforma Fatura değeri / Kasko değeri; 400.000 TL'ye kadar olan taşıtlar için kredi vadesi 48 ay, 400.001 TL-800.000 TL arasındaki taşıtlar için 36 ay, 800.000-1.200.000TL arasındaki taşıtlar için 24 ay ve 1.200.000-2.000.000 TL olan taşıtlar için kredi vadesi 12 aydır.

Yıllık maliyet oranı; faiz, tahsis ücreti ve vergileri kapsamakta olup örnek vade ve tutar üzerinden hesaplanmıştır.

Tahsis ücretine %15 Banka Sigorta Muamele Vergisi (BSMV) dahil edilmiştir.

Halkbank, gerektiğinde kredi şartlarında değişiklik yapma ve krediyi durdurma hakkını saklı tutar.

Avantajlı Halkbank Bireysel Kredilerinden faydalanmak için gerekli belgeler ile en yakın Halkbank Şubesine başvurabilirsiniz.

ZİRAAT BANKASI

İster 0 km ister ikinci el olsun, almak istediğiniz araca karar verin, 48 aya varan vade ve uygun faiz seçenekleriyle avantajlı Taşıt Kredimizden faydalanın.

Özellikleri

0 km ve en fazla 5 yaşındaki taşıtlar için kullandırılabilir.

48 aya kadar vade imkânı bulunmaktadır.

Ruhsatında hususi olarak kaydedilmesi kaydıyla hafif ticari araçların (minibüs, kamyonet, pick-up) alımını finanse etmek amacıyla kullandırılabilir.

Araç rehni, teminat olarak alınır. Bankamız lehine rehin tesis edilir. Gerekli görüldüğü takdirde ek teminat istenebilir.

Bankamız, bireysel kredi kullanan müşterilerine hayat sigortası ve kasko* ürünlerini sunmaktadır.

*Hayat Sigortası ürünleri Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş., kasko ürünü ise Türkiye Sigorta A.Ş. tarafından sunulmakta olup, Ziraat Bankası Şubeleri Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. ile Türkiye Sigorta A.Ş. acentesidir.

İŞ BANKASI

Taşıt Kredisi Özellikleri

Sıfır kilometre araç alırken genellikle kefil şartı aranmaz. Aldığınız aracı ödeme süreci boyunca rehni ile kullanabilirsiniz. İkinci el araç alırken ise kefil şartı aranabilir ve taşıtın kasko değeri üzerinden kredi çekilebilir. Taşıt kredisi aracılığıyla araç fatura bedelinin büyük bir bölümünü kredilendirme ve çekilen taşıt kredisini orta veya uzun vadelere bölebilme kolaylığı sağlar. Dilerseniz sıfır ya da ikinci el araç alımlarınız için onaylanan Taşıt Kredinizi hemen kullanıp, ödemelerinize Ocak 2024'te başlayabilirsiniz. Ayrıca Taşıt Kredisi ürünü ile motosiklet için de ihtiyaç duyduğunuz finansmana kolayca ulaşabilirsiniz.

Taşıt Kredisi Nasıl Alınır?

Bireysel müşterilere kullandırılacak taşıt kredilerinde,

0 km taşıt kredileri için aracın nihai fatura değeri,

2.el taşıtlar için ise aracın kasko değeri,

•0 - 400.000 TL aralığında olan için azami %70'i,

•400.000,01 - 800.000 TL aralığında olanlar için azami %50'si,

•800.000,01 - 1.200.000 TL aralığında olanlar için azami %30'u,

•1.200.000,01 - 2.000.000 TL aralığında olanlar için azami %20'si kadar taşıt kredisi kullandırılabilmektedir.

0 km taşıt (araç) kredisini kefilsiz*, sadece satın aldığınız aracın rehni ile kullanabilirsiniz.

*Kredi taleplerinde kefil koşulu aranmamakla beraber şubeler uygun gördükleri takdirde kefil talep etme hakkına sahiptir.

Taşıt Kredisi Başvurusu için Gerekenler

Başvuru sahibi ve kefiller için gerekli olan belgeler şunlardır:
Taşıt Kredisi Başvuru Formu,

Nüfus cüzdanı ya da sürücü belgenizin aslı ve fotokopisi,

Gelir durumunuzu gösterir belge,

0 km araçlar için alacağınız taşıta ait proforma faturası,

2.el taşıt alacaksanız satışı yapan kişiye ait son Motorlu Araç Tescil ve Trafik Belgesi.

Taşıt Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Taşıt kredisi almak için hızlı kredinin yanı sıra isterseniz şubenizden, İnternet Şubemizden veya Telefon Şubemizden hemen şimdi başvurabilirsiniz. Araç kredisi hesaplama aracı sayesinde ödeme planını dilediğiniz gibi oluşturabilir, uygun faiz oranlarıyla taşıt kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz.

Ertelemeli Taşıt Kredisi Nasıl Alınır?

Sıfır ya da ikinci el araç alımlarınız için Ertelemeli Taşıt Kredisi'ne şubelerimizden başvurarak size özel düzenlenecek ödeme planı ile kredinizi Ocak 2024'te ödemeye başlayabilirsiniz.

Ertelemeli Taşıt Kredisi'ne yalnızca şubelerimiz aracılığıyla başvurabilirsiniz.

Kredi başvurunuz bankamız politikaları çerçevesinde değerlendirilir ve uygun olması durumunda kullandırım yapılacaktır.

Kredi kullandırım tarihinden ilk taksit tarihine kadar geçen süre için hesaplanan faiz tutarı ilk taksit ödemesinde tahsil edilecek olup sonraki taksit tutarları eşit olarak düzenlenecektir.

İş Bankası, Ertelemeli Taşıt Kredisi kampanyasını durdurma ve koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar.

Taşıt Kredisi Hesaplama Aracı

Hesaplama aracı sayesinde kullanmayı düşündüğünüz taşıt kredisinin tutarını ve kredi vadesini girerek, geri ödeme planınız hakkındaki detaylı bilgilere kolayca ulaşabilirsiniz. Geri ödenecek toplam tutar, aylık taksit tutarı, faiz oranı ve yıllık maliyet oranı gibi önemli detayları anında görüntüleyebilirsiniz.

Taşıt kredisinin maksimum vadesi ne kadardır?

0 km için - Bireysel taşıt kredilerinde satın alınacak aracın nihai fatura değeri;

2. El için - Bireysel taşıt kredilerinde satın alınacak aracın kasko değeri;

•400.000 TL'ye kadar olanlar için 48 ay,

•400.000,01 TL - 800.000 TL aralığında olanlar için 36 ay,

•800.000,01 TL - 1.200.000 TL aralığında olanlar için 24 ay,

•1.200.000,01 TL - 2.000.000 TL aralığında olanlar için 12 aydır.

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