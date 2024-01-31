2023’te turizmde rekor! Bakan Mehmet Nuri Ersoy yen hedefi açıkladı

Bu çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre spor, eğitim, kültür harcaması %49,4, konaklama harcaması %14,3 ve yeme-içme harcaması %12,9 arttı. Yıllık olarak değerlendirildiğinde ise spor, eğitim, kültür harcaması %70,7, yeme-içme harcaması %33,2 ve konaklama harcaması %27 arttı. Harcama türlerinin bir önceki yılın aynı dönemine göre değişim oranları (%), IV. Çeyrek ve Yıllık, 2023

BU ÇEYREKTE ZİYARETÇİLER ÜLKEMİZİ %63,6 İLE EN ÇOK "GEZİ, EĞLENCE, SPORTİF VE KÜLTÜREL FAALİYETLER" AMACIYLA ZİYARET ETTİ

İkinci sırada %22,4 ile "akraba ve arkadaş ziyareti", üçüncü sırada ise %6 ile "alışveriş" yer aldı. Yurt dışı ikametli vatandaşlar ise ülkemize %70,4 ile en çok "akraba ve arkadaş ziyareti" amacıyla geldi. Geliş amaçlarına göre ziyaretçiler, IV. Çeyrek, 2023

Yıllık olarak değerlendirildiğinde ziyaretçilerin geliş amaçlarında birinci sırada %67,6 ile "gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler" yer alırken yurt dışı ikametli vatandaşlar ülkemize %67,4 ile en çok "akraba ve arkadaş ziyareti" amacıyla geldi. Geliş amaçlarına göre ziyaretçiler, 2023



TURİZM GİDERİ GEÇEN YILIN AYNI ÇEYREĞİNE GÖRE %36 ARTTI

Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşlarımızın harcamalarından oluşan turizm gideri, geçen yılın aynı çeyreğine göre %36 artarak 1 milyar 968 milyon 374 bin dolar oldu. Bunun 1 milyar 664 milyon 310 bin dolarını kişisel, 304 milyon 64 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu. Yıllık olarak değerlendirildiğinde; turizm gideri, geçen yıla göre %65,3 artarak 7 milyar 68 milyon 901 bin dolar oldu. Bunun 5 milyar 916 milyon 935 bin dolarını kişisel, 1 milyar 151 milyon 967 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu. Turizm gideri ve yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı, IV. Çeyrek: Ekim-Aralık, 2023