2024 SGK 1999 2000 2009 öncesi sonrası emeklilik tablosu değişti! İşte kadın erkek için yepyeni tablo

Erkekler için 60 yaşında, kadınlar için 58 yaşında olmak.

Soru: Sabriye Hanım Örneği Sabriye Hanım, 1978 doğumlu, 10.04.1997'de sigortalı olmuş. 31.01.2010'da 3600 gün prim ödeme süresini tamamlamıştır. Sabriye Hanım, 24.05.2008-23.05.2011 arası 3600 gün prim ödemiş ve 24.05.2011 sonrasında 15 yıllık sigortalılık süresini tamamlayacağı için, kısmi emeklilik hakkını 58 yaşında elde edecektir.

Önemli Bilgi:

5400 prim günü, 30/04/2008'den önce sigortalı olanlar için 4600 günle başlar ve takip eden yıllarda 100'er gün artar.

4/a (SSK) sigortalıları için 5510/Geçici 6-7. Fıkra (b) bendine göre aylık alma koşulları, sigortalılık süresinin başlangıç tarihine göre belirlenir.

Bu bilgiler ışığında, kısmi emeklilik hakları için başvuru yapacak olan bireylerin, güncel kanunlara göre detaylı inceleme ve başvuru süreçlerini takip etmeleri önemlidir. Bu bilgilerin yas