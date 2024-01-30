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2024 SGK 1999 2000 2009 öncesi sonrası emeklilik tablosu değişti! İşte kadın erkek için yepyeni tablo

Günümüzde emeklilik şartları, 4/a (SSK) sigortalıları için kademeli olarak belirlenen güne ve yaşa bağlı olarak değişiyor. Erkek ve kadın çalışanlar için hizmet yılı ve prim gün sayısının yanı sıra yaş haddinde değişiklikler mevcut. İşte 3600, 4500, ve 5400 güne göre belirlenen emeklilik şartlarının detayları...

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Giriş Tarihi 30 Ocak 2024, 11:02 Güncelleme 30 Ocak 2024, 11:02
2024 SGK 1999 2000 2009 öncesi sonrası emeklilik tablosu değişti! İşte kadın erkek için yepyeni tablo

Emeklilik sistemindeki sürekli değişiklikler, bireylerin kısmi emeklilik hakkını elde etmek için gerekli olan şartları etkileyebilir. Bu yazıda, 4/a (SSK) sigortalıları için yaşlılık (kısmi) emeklilik şartları ve değişen kanunlar detaylı bir şekilde ele alınmıştır...

08.09.1999 Öncesi 4/a (SSK) İle Sigortalı Olanlar:

Erkekler İçin:

15 yıllık sigortalılık süresini tamamlamak,

3600 gün prim ödemiş olmak,

Belirlenen yaş şartını karşılamak:

23.05.2002'den önce sigortalı olanlar: 55 yaşında,

24.05.2002 - 23.05.2005 arası sigortalı olanlar: 56 yaşında,

24.05.2005 - 23.05.2008 arası sigortalı olanlar: 57 yaşında,

24.05.2008 - 23.05.2011 arası sigortalı olanlar: 58 yaşında,

24.05.2011 - 23.05.2014 arası sigortalı olanlar: 59 yaşında,

24.05.2014 sonrası sigortalı olanlar: 60 yaşında.

Soru: Umut Bey Örneği Umut Bey, 1976 doğumlu, 01.12.1996'da sigortalı olmuş. 31.05.2009'da 3600 gün prim ödeme süresini tamamlamıştır. Umut Bey, 24.05.2008-23.05.2011 arası 3600 gün prim ödemiş ve 24.05.2011-23.05.2014 arası 15 yıllık sigortalılık süresini tamamlamıştır. 23.05.2014'te 38 yaşında olduğu için, kısmi emeklilik hakkını 60 yaşında elde edecektir.

Kadınlar İçin:

15 yıllık sigortalılık süresini tamamlamak,

3600 gün prim ödemiş olmak,

Belirlenen yaş şartını karşılamak:

23.05.2002'den önce sigortalı olanlar: 50 yaşında,

24.05.2002 - 23.05.2005 arası sigortalı olanlar: 52 yaşında,

24.05.2005 - 23.05.2008 arası sigortalı olanlar: 54 yaşında,

24.05.2008 - 23.05.2011 arası sigortalı olanlar: 56 yaşında,

24.05.2011 sonrası sigortalı olanlar: 58 yaşında.

Soru: Sabriye Hanım Örneği Sabriye Hanım, 1978 doğumlu, 10.04.1997'de sigortalı olmuş. 31.01.2010'da 3600 gün prim ödeme süresini tamamlamıştır. Sabriye Hanım, 24.05.2008-23.05.2011 arası 3600 gün prim ödemiş ve 24.05.2011 sonrasında 15 yıllık sigortalılık süresini tamamlayacağı için, kısmi emeklilik hakkını 58 yaşında elde edecektir.

09.09.1999 - 30.04.2008 Tarihleri Arası 4/a (SSK) İle Sigortalı Olanlar:

Erkekler ve Kadınlar İçin:

25 yıllık sigortalı süresini tamamlamak,

4500 gün prim ödemiş olmak,

Erkekler için 60 yaşında, kadınlar için 58 yaşında olmak.

01.05.2008 Sonrası 4/a (SSK) İle Sigortalı Olanlar:

Erkekler İçin:

5400 gün prim ödemiş olmak,

Belirlenen yaş şartını karşılamak:

01.05.2008 - 31.12.2035 arası tamamlayanlar: 63 yaşında,

01.01.2036 - 31.12.2037 arası tamamlayanlar: 64 yaşında,

01.01.2038 sonrası tamamlayanlar: 65 yaşında.

Kadınlar İçin:

5400 gün prim ödemiş olmak,

Belirlenen yaş şartını karşılamak:

01.05.2008 - 31.12.2035 arası tamamlayanlar: 61 yaşında,

01.01.2036 - 31.12.2037 arası tamamlayanlar: 62 yaşında,

01.01.2038 - 31.12.2039 arası tamamlayanlar: 63 yaşında,

01.01.2040 - 31.12.2041 arası tamamlayanlar: 64 yaşında,

01.01.2042 sonrası tamamlayanlar: 65 yaşında.

Önemli Bilgi:

5400 prim günü, 30/04/2008'den önce sigortalı olanlar için 4600 günle başlar ve takip eden yıllarda 100'er gün artar.

4/a (SSK) sigortalıları için 5510/Geçici 6-7. Fıkra (b) bendine göre aylık alma koşulları, sigortalılık süresinin başlangıç tarihine göre belirlenir.

Bu bilgiler ışığında, kısmi emeklilik hakları için başvuru yapacak olan bireylerin, güncel kanunlara göre detaylı inceleme ve başvuru süreçlerini takip etmeleri önemlidir. Bu bilgilerin yas

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