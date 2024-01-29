1. Pay Sahipleri Arasında Anlaşma Sağlanmalıdır
Öncelikle, tüm hissedarlar gayrimenkulün nasıl bölüşüleceği konusunda eksiksiz bir anlaşmaya varmalıdır. Bu anlaşma, yazılı bir belgeyle dökülmelidir ve payların nasıl dağıtılacağına dair net bilgiler içermelidir.
2. Gayrimenkul Paylaşıma Uygun Olmalıdır
Hisseli tapunun müstakil tapuya dönüşümü için, ilgili gayrimenkulün fiziksel olarak paylaşıma uygun olması gerekir. Örneğin, bir ev paylaşıma uygun olabilirken, bir arazi birden fazla müstakil parçaya bölünmeye uygun olmayabilir.
3. Tüm Pay Sahipleri Katılmalıdır
Hisseli tapunun dönüşümü için tüm hissedarların tapu müdürlüğünde hazır bulunmaları gereklidir. Eğer bir hissedar katılmayacaksa, o kişi avukatı veya vekalet verdiği bir temsilci aracılığıyla tapu müdürlüğünde bulunmalıdır.
4. Tapu Müdürlüğüne Başvuru Yapılmalıdır
Tüm hissedarlar, eksiksiz bir anlaşma ile birlikte tapu müdürlüğüne başvurmalıdır. Bu başvuruda hisseli tapunun müstakil tapuya dönüşümü talep edilmelidir.
5. İşlem Gerçekleştirilir ve Müstakil Tapular Verilir
Başvurunun kabul edilmesi durumunda, tapu müdürlüğü gerekli işlemleri gerçekleştirir ve her bir hissedara ayrı bir müstakil tapu verilir. Artık gayrimenkul, hisseli olmaktan çıkarak tam anlamıyla müstakil tapu sahibi olan kişilere aittir.