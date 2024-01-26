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SON DAKİKA | İlave tediyeler bugün hesaplarda! 700 bin kamu işçisini ilgilendiriyor

Son dakika haberleri... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Devlet ve bağlı kurumlarda çalışan işçilerimizin ilave tediye ödemelerinin birinci yarısı bugün itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandı" denildi.

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Giriş Tarihi 26 Ocak 2024, 09:25 Güncelleme 26 Ocak 2024, 09:41
SON DAKİKA | İlave tediyeler bugün hesaplarda! 700 bin kamu işçisini ilgilendiriyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kamuda çalışan işçilerin ilave tediye ödemelerinin birinci yarısının bugün itibarıyla başladığını duyurdu.


Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararına göre, devlet ve bağlı kurumlarda çalışan işçilerimizin ilave tediye ödemelerinin birinci yarısı bugün itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandı. Kamuda çalışan işçilerimiz için hayırlı olsun" denildi.

İLAVE TEDİYE NEDİR?
Genel ve katma bütçeli kamu kurumları, sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan şirket ve kurumlar ve belediyelerde çalışan işçi statüsünde çalışan personele ücret sistemlerine bakılmaksızın her yıl için bir aylık tutarında devletçe verilen ikramiye ödeneğidir.

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