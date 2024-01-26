İşyerlerinde kurallar değişti: Her kapıya fiyat tarifesi!

Yiyecek-içecek sektöründe self-servis (masaya servis hizmeti sunulmayan) çalışan işletmelerde uygulanan tarife ve fiyat listeleri, sipariş verilen ve ödeme yapılan noktalarda tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde yer alacak. Bu koşulu sağlayan işletmelerin menülerini ayrıca masaların üzerinde bulundurma zorunluluğu olmamasına rağmen kapı girişlerinde fiyat listelerine yer vermeleri gerekecek.





DİJİTAL PANOYA İZİN

Alışveriş merkezi gibi birden fazla restoranın faaliyet gösterdiği ortak mekanlarda ise işletmelerin kendilerine ait giriş kapısı olmaması nedeniyle kapı önünde tarife ve fiyat listesi bulundurma yükümlülüğü bulunmuyor. Ancak alışveriş merkezlerinde de sipariş verilen ve ödeme yapılan noktalarda tarife ve fiyat listeleri tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir şeklide açıkça yer alacak.

Masaya servis hizmeti sunulan geleneksel işletmelerde de giriş kapıları önünde fiyat listelerinin yer alması zorunlu olacak. Tüketicilerin sipariş verinceye kadar ürünlerin tarife ve fiyat listelerinin hizmet sunulan masanın üstünde bulundurulması gerekecek. Ayrıca birden fazla girişi bulunan işletmelerin de her bir kapıya ayrı ayrı fiyat listesi koyma zorunluluğu bulunuyor. Giriş kapısı önünde yer verilecek tarife ve listeler, tüketici tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde dijital veya elektronik pano, levha şeklinde de olabilecek.