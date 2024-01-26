Faiz artırımında sona gelindi! Gerekli parasal sıkılık düzeyine ulaşıldı





ENGELLİLER İÇİN AYLIK 4.692 TL

Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB), özel eğitim okulları ile rehabilitasyon merkezlerinde engellilere verilen destek eğitiminin bütçeden karşılanacak kısmı, bu yıl KDV hariç bireysel eğitim için aylık 4 bin 692 lira, grup eğitimi için aylık bin 314 lira olarak belirlendi. Özel gereksinimli birey için 8 saat bireysel ve 4 saat grup eğitimi karşılığında özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine ödenecek ücret de geçen yıla göre yüzde 49.1 artırılarak 4 bin 28 liradan 6 bin 6 liraya yükseltildi.



VERİMLİLİĞE TEKNOLOJİ KATKISI

"Ellerimiz klavyede, ayaklarımız sahada" diyerek harekete geçen mühendis ekip, tarımsal verimliliği artırmaya yönelik projeye imza attı. 15 kişilik ekibin geliştirdiği yapay zekâ destekli 4 Otonom Traktör Kiti TASAI, geniş alan tarımında bitkilerin ilaçlama, ayıklama ve gübrelemesinde kamera ve yapay zekâ yazılımları kullanıyor. Bilgisayar yüksek mühendisi Ömer Faruk Koç, "Tarımsal yapay zekâ ve otonomi yazılım ve donanımlarını Türkiye'de geliştiren ve ilk ekibiz. Bunun ticarileşerek kullanıma sunulması için çalışıyoruz" dedi. Hasattan önce TASAI sayesinde bitkiyle yabancı otu birbirinden ayırarak ilaçlama, gübreleme ve çapalama gibi faaliyetleri yerine getiren ekip aynı zamanda oluşturdukları mobil uygulamayla da sistemin uzaktan müdahale edilebilir bir hale gelmesi sağlıyor.

RANA BÜYÜKTAŞ

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