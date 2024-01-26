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Faiz artırımında sona gelindi! Gerekli parasal sıkılık düzeyine ulaşıldı

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 42.5'ten 45'e yükseltilmesine karar verdi. İşte sizler için derlediğimiz 26 Ocak tarihli TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 26 Ocak 2024 Güncelleme 26 Ocak 2024, 07:00
Faiz artırımında sona gelindi! Gerekli parasal sıkılık düzeyine ulaşıldı

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 42.5'ten 45'e yükseltilmesine karar verdi. Toplantı sonrası yapılan açıklamada, yakın döneme ilişkin göstergelerin, parasal sıkılaştırmanın finansal koşullara yansımasıyla yurt içi talepteki dengelenmenin, öngörülen dezenflasyon süreci ile tutarlı seyrettiğine işaret ettiği kaydedildi.



Açıklamada, "Kurul, parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de göz önünde bulundurarak, dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine ulaşıldığını ve bu düzeyin gerektiği müddetçe sürdürüleceğini değerlendirmiştir. Kurul, politika faizinin mevcut seviyesinin aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sürdürüleceğini değerlendirmiştir" değerlendirmesinde bulunuldu.



İSTANBUL HAVALİMANI EĞİTİM MERKEZİ
İGA ile United States Transportation Security Administration arasındaki işbirliğiyle Orta Asya ve Orta Doğu'daki ülkelerin güvenlik personelinin eğitimleri İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirildi. Eğitimler bu yıl da sürecek. İGA CEO Vekili Selahattin Bilgen, İstanbul Havalimanı'nı dünya çapında bir eğitim merkezi olarak konumlandırdıklarını belirterek, "Amacımız, havacılık güvenliği alanında en yüksek standartları belirleyerek, yolcuların ve çalışanların güvenliğini en üst düzeyde tutmak" dedi.



ENGELLİLER İÇİN AYLIK 4.692 TL
Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB), özel eğitim okulları ile rehabilitasyon merkezlerinde engellilere verilen destek eğitiminin bütçeden karşılanacak kısmı, bu yıl KDV hariç bireysel eğitim için aylık 4 bin 692 lira, grup eğitimi için aylık bin 314 lira olarak belirlendi. Özel gereksinimli birey için 8 saat bireysel ve 4 saat grup eğitimi karşılığında özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine ödenecek ücret de geçen yıla göre yüzde 49.1 artırılarak 4 bin 28 liradan 6 bin 6 liraya yükseltildi.

VERİMLİLİĞE TEKNOLOJİ KATKISI
"Ellerimiz klavyede, ayaklarımız sahada" diyerek harekete geçen mühendis ekip, tarımsal verimliliği artırmaya yönelik projeye imza attı. 15 kişilik ekibin geliştirdiği yapay zekâ destekli 4 Otonom Traktör Kiti TASAI, geniş alan tarımında bitkilerin ilaçlama, ayıklama ve gübrelemesinde kamera ve yapay zekâ yazılımları kullanıyor. Bilgisayar yüksek mühendisi Ömer Faruk Koç, "Tarımsal yapay zekâ ve otonomi yazılım ve donanımlarını Türkiye'de geliştiren ve ilk ekibiz. Bunun ticarileşerek kullanıma sunulması için çalışıyoruz" dedi. Hasattan önce TASAI sayesinde bitkiyle yabancı otu birbirinden ayırarak ilaçlama, gübreleme ve çapalama gibi faaliyetleri yerine getiren ekip aynı zamanda oluşturdukları mobil uygulamayla da sistemin uzaktan müdahale edilebilir bir hale gelmesi sağlıyor.
RANA BÜYÜKTAŞ

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