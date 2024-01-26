26 Ocak piyasalarda gün sonu I Borsa ve altın yüzleri güldürdü! İşte döviz, altın ve BIST 100’de son durum...

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 93'ü prim yaptı, 6'sı geriledi. Türk Hava Yolları, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Gübretaş, Turkcell ve Ereğli Demir Çelik en çok işlem gören hisse senetleri oldu.