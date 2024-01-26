1.800 ila 4.100 prim günü olana erken emeklilik sandığı açılacak! 1999, 2009 arası sigorta + 47-48-49 yaş barajı yeterli

Çalışan bireylerin iş kazası geçirmesi veya kronik hastalıklarla mücadele etmeleri, malulen emeklilik sürecini gündeme getiriyor. Malulen emeklilik, hastalık yüzdeleri doğrultusunda belirlenen bir takım prosedürlerle gerçekleşirken, vatandaşlar bu süreçle ilgili detayları ve gerekli şartları merak ediyor. Özellikle %40 raporla malulen emekli olunur mu, yüzde kaç rapor gereklidir gibi sorular, bu konuda bilgi sahibi olmayan birçok kişinin kafasını kurcalıyor.
Malulen emeklilik, çalışan bireylerin iş kazası geçirmesi veya kronik hastalıklarla mücadele etmeleri durumunda gündeme gelen bir emeklilik sistemidir. Bu sistemde belirli hastalıkların ve iş kazalarının, iş gücündeki kaybı belirli yüzdeliklerle ifade edilen sağlık raporları ile belirlenir. İşte, malulen emekliliğe neden olan bazı hastalıklar ve rapor yüzdeleri:
Malulen Emekliliğe Neden Olan Hastalıklar ve Rapor Yüzdeleri:
Kanser (%40 ve üzeri)
Multipl skleroz/ MS (%40 ve üzeri)
Parkinson (%40 ve üzeri)
Demans (%40 ve üzeri)
Epilepsi (%40 ve üzeri)