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1.800 ila 4.100 prim günü olana erken emeklilik sandığı açılacak! 1999, 2009 arası sigorta + 47-48-49 yaş barajı yeterli

Çalışan bireylerin iş kazası geçirmesi veya kronik rahatsızlıklarla karşılaşması durumunda, malulen emeklilik süreci önemli bir konu haline gelmektedir. Bu süreçte en çok merak edilen sorulardan biri de kişinin malulen emekli olabilmesi için gereken sağlık raporu yüzdeleridir. Bu konuda merak edilenleri aydınlatmak adına detaylı bir inceleme yapmak gerekmektedir.

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Giriş Tarihi 26 Ocak 2024, 07:47 Güncelleme 26 Ocak 2024, 07:47
1.800 ila 4.100 prim günü olana erken emeklilik sandığı açılacak! 1999, 2009 arası sigorta + 47-48-49 yaş barajı yeterli

Çalışan bireylerin iş kazası geçirmesi veya kronik hastalıklarla mücadele etmeleri, malulen emeklilik sürecini gündeme getiriyor. Malulen emeklilik, hastalık yüzdeleri doğrultusunda belirlenen bir takım prosedürlerle gerçekleşirken, vatandaşlar bu süreçle ilgili detayları ve gerekli şartları merak ediyor. Özellikle %40 raporla malulen emekli olunur mu, yüzde kaç rapor gereklidir gibi sorular, bu konuda bilgi sahibi olmayan birçok kişinin kafasını kurcalıyor.

Malulen emeklilik, çalışan bireylerin iş kazası geçirmesi veya kronik hastalıklarla mücadele etmeleri durumunda gündeme gelen bir emeklilik sistemidir. Bu sistemde belirli hastalıkların ve iş kazalarının, iş gücündeki kaybı belirli yüzdeliklerle ifade edilen sağlık raporları ile belirlenir. İşte, malulen emekliliğe neden olan bazı hastalıklar ve rapor yüzdeleri:

Malulen Emekliliğe Neden Olan Hastalıklar ve Rapor Yüzdeleri:

Kanser (%40 ve üzeri)

Multipl skleroz/ MS (%40 ve üzeri)

Parkinson (%40 ve üzeri)

Demans (%40 ve üzeri)

Epilepsi (%40 ve üzeri)

Beyin tümörü (%40 ve üzeri)

Siroz (%40 ve üzeri)

Uzuv kaybı (%40 ve üzeri)

Organ nakli (%40 ve üzeri)

Şizofreni (%40 ve üzeri)

Bipolar bozukluk (%40 ve üzeri)

AIDS (%40 ve üzeri)

Zeka gerilikleri (%40 ve üzeri)

Anemi (%40 ve üzeri)

Malulen Emeklilik İçin Rapor Yüzdeleri ve Şartlar:

Malulen emeklilik için kişinin iş gücündeki kaybını belgelemesi gerekmektedir. Bu belgeleme genellikle %60 ve üzeri iş kaybını ifade eden sağlık kurumu raporu ile yapılır. Ancak, %40 ile %59 arasında bir oranla sağlık raporu alan bireyler de malulen emekli olabilirler, ancak bu durumda 18 yıllık sigortalılık süresi ve 4100 gün prim ödeme şartlarına uyum sağlamaları gerekmektedir.

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