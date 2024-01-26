1.800 ila 4.100 prim günü olana erken emeklilik sandığı açılacak! 1999, 2009 arası sigorta + 47-48-49 yaş barajı yeterli

Malulen Emeklilik İçin Rapor Yüzdeleri ve Şartlar:

Malulen emeklilik için kişinin iş gücündeki kaybını belgelemesi gerekmektedir. Bu belgeleme genellikle %60 ve üzeri iş kaybını ifade eden sağlık kurumu raporu ile yapılır. Ancak, %40 ile %59 arasında bir oranla sağlık raporu alan bireyler de malulen emekli olabilirler, ancak bu durumda 18 yıllık sigortalılık süresi ve 4100 gün prim ödeme şartlarına uyum sağlamaları gerekmektedir.