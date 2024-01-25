Ticaret Bakanlığı harekete geçti! Tüketicinin korunmasına yönelik çalışmalar tek elden yürütülecek





FAHİŞ FİYATA CEZA YAĞDI

Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı tespit edilen işletmelere 103 milyon 160 bin lira ceza uygulandı. Ticaret Bakanlığı'nın açıklamasına göre, fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen 20 hazır beton ve çimento üreticisi işletmeye 15 milyon 239 bin; tavukçuluk sektöründe faaliyet gösteren 8 işletmeye 4 milyon 969 bin lira ceza kesildi. Belirlenen fiyat tarifesinin üzerinde ekmek satışı yapanlara da 55 milyon 869 bin lira ceza uygulandı.