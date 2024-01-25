Ticaret Bakanlığı harekete geçti! Tüketicinin korunmasına yönelik çalışmalar tek elden yürütülecek

Ticaret Bakanlığı, tüketicinin korunmasına yönelik çalışmaları sıklaştırırken, çalışmaların tek elden yürütülmesi için de yeni bir dönemi başlatıyor. Tüketici hakem heyetleri 81 il merkezinde ayrı bir yapı olacak şekilde yeniden yapılandırılacak.
Ticaret Bakanlığı, tüketicinin korunmasına yönelik çalışmaları sıklaştırırken, çalışmaların tek elden yürütülmesi için de yeni bir dönemi başlatıyor. Tüketici hakem heyetleri 81 il merkezinde ayrı bir yapı olacak şekilde yeniden yapılandırılacak.
Dijital mecralarda yer alan reklamlar başta olmak üzere tüketiciyi aldatıcı, yanıltıcı uygulamalara karşı çalışmalar yürütülecek. İnternet alışveriş tercihlerini önemli ölçüde etkileyen 'ınfluencer'lar denetime tabi olacak. 'Influencer Sertifika Programı Projesi' hayata geçirilecek.
FAHİŞ FİYATA CEZA YAĞDI
Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı tespit edilen işletmelere 103 milyon 160 bin lira ceza uygulandı. Ticaret Bakanlığı'nın açıklamasına göre, fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen 20 hazır beton ve çimento üreticisi işletmeye 15 milyon 239 bin; tavukçuluk sektöründe faaliyet gösteren 8 işletmeye 4 milyon 969 bin lira ceza kesildi. Belirlenen fiyat tarifesinin üzerinde ekmek satışı yapanlara da 55 milyon 869 bin lira ceza uygulandı.
KIZARTMA YAĞLARI MERCEK ALTINDA
Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı, özellikle fast food tarzı hızlı gıda üreterek toplu tüketime sunan işletmelerde oluşabilecek riskleri bertaraf etmek amacıyla kızartma yağlarına yönelik denetim başladığını bildirdi.