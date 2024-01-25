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Oranlar arşa çıktı: Mevduat faizleri ne kadar? 1 milyon TL ne kadar faiz getirir?

Merkez Bankası'nın faiz artırım kararının ardından, Türkiye'deki bankaların sunduğu faiz oranları ve yatırım fırsatları büyük ilgi görmeye başladı. Yatırımcılar için çeşitli bankalarda sunulan avantajlı faiz oranları ve kampanyalar, ekonomik gelişmelerin yakından takip edilmesini gerektiriyor. İşte güncel banka faiz oranları ve yatırımcılara sunulan çeşitli fırsatlar:

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Giriş Tarihi 25 Ocak 2024, 15:11 Güncelleme 25 Ocak 2024, 15:11
Oranlar arşa çıktı: Mevduat faizleri ne kadar? 1 milyon TL ne kadar faiz getirir?

Yatırımcılar, bu fırsatlardan yararlanırken, sunulan oranların ve şartların kendi finansal hedefleri ve ihtiyaçlarına uygun olup olmadığını dikkatle değerlendirmelidir. Ayrıca, bu tür yatırım ve kredi seçeneklerinde her zaman risk faktörlerinin göz önünde bulundurulması önemlidir.

Merkez Bankası Faiz Kararı Sonrası En Yüksek Faizi Veren Banka

1 milyon TL için Alternatif Bank VOV Hesabı ile 39.145,21 TL net kazanç elde edilmesi mümkündür. Bu hesap %47 gibi oldukça yüksek bir faiz oranı sunmaktadır. Bu oran, piyasadaki birçok mevduat hesabına göre rekabetçi bir getiri sağlar.

1.000.000 TL 32 Gün (1 Ay) Vadeli Mevduat Faizi Hesaplama

Akbank

  • Yeni Müşterilere Özel
  • Net Kazanç: 35.813,70 TL
  • Faiz Oranı: %43.00
  • Vade: 32 Gün

Odeabank

  • Yeni Müşterilere Özel
  • Net Kazanç: 37.479,45 TL
  • Faiz Oranı: %45.00
  • Vade: 32 Gün

Alternatif Bank

  • VOV Hesap
  • Net Kazanç: 39.145,21 TL
  • Faiz Oranı: %47.00
  • Vade: 32 Gün

Bankaların Sunduğu Özel Kredi Kampanyaları

Akbank

  • Nakit Avans+Kredi
  • Faiz Oranı: %0
  • Kredi Miktarı: 30.000 TL
  • Taksit İmkanı: 6 Ay

Enpara.com

  • Faizsiz Kredi
  • Faiz Oranı: %0
  • Kredi Miktarı: 10.000 TL
  • Taksit İmkanı: 6 Ay

QNB Finansbank

  • Kredi + Nakit Avans
  • Faiz Oranı: %0
  • Kredi Miktarı: 20.000 TL
  • Taksit İmkanı: 6 Ay

Diğer Bankaların Yatırım Seçenekleri ve Avantajları

Türkiye Finans

  • Günlük Hesap
  • Net Kazanç: 37.479,45 TL
  • Kar Payı Oranı: %45.00
  • Vade: 32 Gün

CEPTETEB

  • Marifetli Hesap
  • Net Kazanç: 37.479,45 TL
  • Faiz Oranı: %45.00
  • Vade: 32 Gün

Denizbank

  • Hoş Geldin Faizi
  • Net Kazanç: 36.646,58 TL
  • Faiz Oranı: %44.00
  • Vade: 32 Gün

Hayat Finans

  • Katılma Hesabı
  • Net Kazanç: 35.189,04 TL
  • Kar Payı Oranı: %42.25
  • Vade: 32 Gün

QNB Finansbank

  • Çift Sarılı Hesap
  • Net Kazanç: 32.898,63 TL
  • Faiz Oranı: %39.50
  • Vade: 32 Gün

Merkez Bankası'nın faiz artırım kararı sonrası bankaların sunduğu bu çeşitlilik, yatırımcıların mevcut ekonomik koşullarda en uygun seçenekleri değerlendirmelerine olanak tanıyor. Her bankanın sunduğu farklı avantajları ve koşulları detaylıca incelemek, yatırımcılar için en doğru kararı alabilmeleri açısından kritik öneme sahiptir.

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