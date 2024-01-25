Oranlar arşa çıktı: Mevduat faizleri ne kadar? 1 milyon TL ne kadar faiz getirir?

Yatırımcılar, bu fırsatlardan yararlanırken, sunulan oranların ve şartların kendi finansal hedefleri ve ihtiyaçlarına uygun olup olmadığını dikkatle değerlendirmelidir. Ayrıca, bu tür yatırım ve kredi seçeneklerinde her zaman risk faktörlerinin göz önünde bulundurulması önemlidir.

Merkez Bankası Faiz Kararı Sonrası En Yüksek Faizi Veren Banka

1 milyon TL için Alternatif Bank VOV Hesabı ile 39.145,21 TL net kazanç elde edilmesi mümkündür. Bu hesap %47 gibi oldukça yüksek bir faiz oranı sunmaktadır. Bu oran, piyasadaki birçok mevduat hesabına göre rekabetçi bir getiri sağlar.