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Öğrencilere düşük faizli kredi veren bankalar! Öğrenciye kredi veren bankalar hangileri?

Eğitim, hayatımızın en önemli aşamalarından biridir ve özellikle üniversite eğitimi için gerekli olan finansman bazen sıkıntı yaratabilir. Bu noktada öğrencilere sunulan kredi seçenekleri büyük bir önem taşır. Hangi bankaların öğrencilere kredi verdiği ve bu kredilerin detayları, öğrencilerin ve ailelerinin sıkça merak ettiği konulardan biridir. Peki öğrenciye kredi veren bankalar hangileri? İşte öğrencilere düşük faizli kredi veren bankaların bir listesi ve bu kredilerin detayları...

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Giriş Tarihi 24 Ocak 2024, 16:18 Güncelleme 24 Ocak 2024, 16:18
Öğrencilere düşük faizli kredi veren bankalar! Öğrenciye kredi veren bankalar hangileri?

Eğitim hayatını sorunsuz sürdürmek isteyen öğrenciler için öğrenci kredisi seçenekleri büyük bir önem taşıyor. Hangi bankaların öğrencilere kredi verdiği ve bu kredilerin detayları merak ediliyor. İşte öğrencilere düşük faizli kredi veren bankaların listesi ve kredi detayları...

Ziraat Bankası Öğrenci Kredisi

Ziraat Bankası, öğrencilere ve ailelere 36 ay vadeli öğrenci kredisi desteği sunuyor. 10.000 TL'ye kadar verilebilen bu kredi ile öğrenciler okullarını, dershanelerini, kurslarını, etüt salonlarını, liselerini veya üniversitelerini finanse edebilirler. Bu kredinin faiz oranları öğrencilere uygun olarak düşük tutuluyor. Ancak öğrenciye verilebilecek kredilerde banka, kefil ve teminat şartı koymaktadır.

Denizbank Öğrenci Kredisi

Denizbank, öğrencilere 36 ay vadeli kefilsiz öğrenci kredisi sunuyor. Bu kredide teminat talep edilmemekte ve evrak istenmemektedir. Ancak kredi alabilmek için 18 yaşını geçmiş olmak ve daha önce Denizbank'ta kullanılan bir hesabın bulunması gerekmektedir. Ayrıca, öğrenciye kredi verilebilmesi için aile ile olan para trafiği Denizbank hesabı üzerinden gerçekleştirilmelidir.

İş Bankası Öğrenci Kredisi

İş Bankası, özel okulda okuyan öğrencilere destek olmak amacıyla öğrenci kredisi sunmaktadır. Bu kredi ile banka anlaşmalı özel okulların ücretlerini ödeyerek ailelerden geri alır. Kredi faizi %3 sabittir ve vadeler arasında farklılık göstermez. Ancak bu kredi sadece özel okul öğrencilerine verilmektedir.

Yapı Kredi Bankası Öğrenci Kredisi

Yapı Kredi Bankası, öğrencilere en yüksek tutarda kredi seçeneği sunmaktadır. 10.000 TL'ye kadar verilebilen bu kredinin vadeleri 36 aydır ve dosya masrafı veya komisyon ücreti talep edilmemektedir. Özellikle özel okul öğrencilerine yönelik olan bu kredi için öğrenci belgesi ve gider faturası gibi belgeler istenir.

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