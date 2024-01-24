Öğrencilere düşük faizli kredi veren bankalar! Öğrenciye kredi veren bankalar hangileri?

Eğitim hayatını sorunsuz sürdürmek isteyen öğrenciler için öğrenci kredisi seçenekleri büyük bir önem taşıyor. Hangi bankaların öğrencilere kredi verdiği ve bu kredilerin detayları merak ediliyor. İşte öğrencilere düşük faizli kredi veren bankaların listesi ve kredi detayları...

Ziraat Bankası Öğrenci Kredisi Ziraat Bankası, öğrencilere ve ailelere 36 ay vadeli öğrenci kredisi desteği sunuyor. 10.000 TL'ye kadar verilebilen bu kredi ile öğrenciler okullarını, dershanelerini, kurslarını, etüt salonlarını, liselerini veya üniversitelerini finanse edebilirler. Bu kredinin faiz oranları öğrencilere uygun olarak düşük tutuluyor. Ancak öğrenciye verilebilecek kredilerde banka, kefil ve teminat şartı koymaktadır.