Yol haritası hazırlandı: Eve kadar fiber dönüşüm hızlanıyor

Yüksek hızlı internete geçiş için fiber dönüşüm sürecine ilişkin yol haritası hazırlandı. Türk Telekom tarafından BTK'ya sunulan 'Fiber Dönüşüm Teklifi' kapsamında eve kadar fiber dönüşüm hızlanacak.

Dönüşüm yapılacak lokasyonlarda talep edenler için kurulum yapılacak ve bu kurulum ücretsiz karşılanacak. Bakır altyapıdan 35.840 Kbps ve altında bir indirme hızında hizmet alan aboneliklerin fiber dönüşüm kapsamında asgari 35.840/6.144 Kbps hızındaki fiber paketine geçişi sağlanacak.

Bu durumda 12 ay boyunca fiber aboneliğe geçiş öncesinde kullanılan internet paketinin güncel ücretinin alınmasına devam edilecek, fiber modem aylık kullanım ücreti de alınmayacak.

Barış ŞİMŞEK