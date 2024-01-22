15.1 milyon emekliye müjde sabah saat 10.06’da geldi! Maaşa fark ödemesi yapılacak

Emeklilere yönelik ek zam oranı %5 olarak belirlendi. Bu eklemenin yanı sıra, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yılın ilk yarısındaki zam oranı %42,6 olarak açıklandı. Memur emeklilerinin maaş farkları 15 Ocak itibarıyla ödenmeye başlandı ve şimdi tüm gözler emekli maaş farklarının ne zaman yatırılacağına çevrildi.