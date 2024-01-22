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15.1 milyon emekliye müjde sabah saat 10.06'da geldi! Maaşa fark ödemesi yapılacak

Yapılan son düzenlemelerle birlikte emekli maaşlarına önemli bir artış yapıldı. Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklileri yılın ilk yarısında yüzde 42,6 oranında zam alacak. Bu zamla birlikte en düşük emekli maaşı 10 bin lira seviyesine yükseltildi. Emekli maaş ödemeleri 17 Ocak itibariyle hesaplara geçmeye başladı. Şimdi gözler maaş farklarının yatırılacağı tarihe çevrildi. Emekliye %5'lik zam düzenlemesi ise bu hafta içinde yasalaşacak.

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Giriş Tarihi 22 Ocak 2024, 10:20 Güncelleme 22 Ocak 2024, 10:20
15.1 milyon emekliye müjde sabah saat 10.06’da geldi! Maaşa fark ödemesi yapılacak

Emeklilere yönelik ek zam oranı %5 olarak belirlendi. Bu eklemenin yanı sıra, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yılın ilk yarısındaki zam oranı %42,6 olarak açıklandı. Memur emeklilerinin maaş farkları 15 Ocak itibarıyla ödenmeye başlandı ve şimdi tüm gözler emekli maaş farklarının ne zaman yatırılacağına çevrildi.

ÖDEMELER BAŞLADI

4A (SSK) ve 4B (Bağ-Kur) emeklilerinin ocak ayı maaş ödemeleri başladı. Milyonlarca emekli vatandaş maaş farklarının ne zaman hesaplarına yatırılacağını merak ediyor.

Emekli maaşlarına ek olarak yüzde 5'lik bir ek zam TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti ve bu hafta içinde yasalaşması bekleniyor.

EK ÖDEME TAVANINDA DEĞİŞİKLİK

Yapılan düzenlemelerle ek ödeme tavanı da değişti. Kök aylık 7 bin 135 liranın altında ise yüzde 5, üstünde ise yüzde 4 ek ödeme yapılacak. Ödeme miktarı 10 bin liranın altında kalırsa bu tutar 10 bin liraya tamamlanacak.

ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

Emekliye yüzde 5'lik ek zam düzenlemesi Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından kabul edildi. Emekli maaş farklarının ocak ayı içinde veya şubat ayında hesaplara yatırılması bekleniyor.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TAKVİMİ

SSK emeklileri için tahsis numarasının son rakamına göre 17 ila 26 Ocak tarihleri arasında ödemeler yapılacak.
Bağ-Kur emeklileri için tahsis numarasının son rakamına göre 25 ila 28 Ocak tarihleri arasında maaşlar ödenecek.

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