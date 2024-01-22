15.1 milyon emekliye müjde sabah saat 10.06’da geldi! Maaşa fark ödemesi yapılacak

EK ÖDEME TAVANINDA DEĞİŞİKLİK
Yapılan düzenlemelerle ek ödeme tavanı da değişti. Kök aylık 7 bin 135 liranın altında ise yüzde 5, üstünde ise yüzde 4 ek ödeme yapılacak. Ödeme miktarı 10 bin liranın altında kalırsa bu tutar 10 bin liraya tamamlanacak.
ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?
Emekliye yüzde 5'lik ek zam düzenlemesi Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından kabul edildi. Emekli maaş farklarının ocak ayı içinde veya şubat ayında hesaplara yatırılması bekleniyor.
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TAKVİMİ
SSK emeklileri için tahsis numarasının son rakamına göre 17 ila 26 Ocak tarihleri arasında ödemeler yapılacak.
Bağ-Kur emeklileri için tahsis numarasının son rakamına göre 25 ila 28 Ocak tarihleri arasında maaşlar ödenecek.