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TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: "E-ticaret komisyon oranları esnafı zorluyor"

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, e-ticaret sitelerinden satış yapan esnafın aldığı hizmete göre değişkenlik gösteren komisyon oranları için taban ve tavan uygulaması getirilmesini istedi. İşte sizler için derlediğimiz 21 Ocak tarihli TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 21 Ocak 2024 Güncelleme 21 Ocak 2024, 07:01
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: E-ticaret komisyon oranları esnafı zorluyor

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, e-ticaret sitelerinden satış yapan esnafın aldığı hizmete göre değişkenlik gösteren komisyon oranları için taban ve tavan uygulaması getirilmesini istedi. Palandöken, yüksek komisyon oranlarının, esnafa külfet olurken satış fiyatlarını da en az yüzde 20 etkileyerek vatandaşa pahalılık şeklinde yansıdığını belirttti.



Bendevi Palandöken, "Öte yandan, sitelerin yaptığı reklamların bedeli esnafa kesilmemeli. e-ticaret yapan esnafımız haftada bir defa indirim yapmaya zorlanmamalı." değerlendirmesinde bulundu.



İHTİYAÇ SAHİPLERİNE 863 MİLYON LİRA
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için ocak ayında toplam 863 milyon lira Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi yaptıklarını bildirdi.

Göktaş, çocuklara yönelik hizmetlere özel önem verdiklerini ve çocukların farklı ihtiyaçlarını gözeterek hizmetleri çeşitlendirdiklerini belirtti. Göktaş, SED ile çocukları ailelerinin yanında ve sosyal çevresinden ayırmadan desteklediklerini ifade etti.



MOTORİN 40 TL'Yİ AŞTI
Petrol fiyatlarındaki dalgalanma nedeniyle motorine zam geldi. 20 Ocak güncel fiyatlara göre motorin 40 lirayı aştı. Motorine gelen zam dün itibariyle pompa fiyatlarına yansıdı.

Motorin, 1 lira 15 kuruşluk zammın ardından İstanbul'da 40 lira 25 kuruştan satılmaya başlandı. Benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik olmadı. İstanbul'da benzinin litresi ise ortalama 36,91 satılıyor.

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