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Bakan Işıkhan duyurdu: "İşbaşı eğitimde katılımcı taahhüdünü yüzde 60'a düşürdük"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işbaşı eğitim programları için istihdam edilmesi gereken katılımcı sayısı taahhüdünü yüzde 70'ten yüzde 60'a, istihdam yükümlülüğünü 3 kattan 2 kata düşürdüklerini duyurdu.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 21 Ocak 2024 Güncelleme 21 Ocak 2024, 07:01
Bakan Işıkhan duyurdu: İşbaşı eğitimde katılımcı taahhüdünü yüzde 60’a düşürdük

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İşbaşı Eğitim Programı'nda yeni bir düzenlemeyi hayata geçirdiklerini belirtti.

Bakan Işıkhan, "İşbaşı eğitim programları için istihdam edilmesi gereken katılımcı sayısı taahhüdünü yüzde 70'ten yüzde 60'a, istihdam yükümlülüğünü 3 kattan 2 kata düşürerek iş arayan vatandaşlarımızın ve işverenlerimizin bu programlardan daha fazla yararlanmasının önünü açıyoruz. Ayrıca uygulanmakta olan sektör kısıtlamasını kaldırarak hizmetlerimizin yaygınlaşmasını sağlıyoruz.

ÖZEL UYGULAMA
Depremlerden etkilenen illerde, nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi amacıyla yıl sonuna kadar "İstihdama Dönüş Programı" uygulanacak. Böylece işverenler için istihdam taahhüt oranı yüzde 30'a düşürülürken istihdam süresi, fiili kurs veya program gün sayısına eşitlendi. Mesleki eğitim kursu ve işbaşı eğitim programı katılımcılarına günlük 653 lira olan ödemeler de 850 liraya çıkartıldı.

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