Evde yakınına bakana sigorta: Yargıtay, teyzesine bakan kadının sigorta talebini onadı

150 BİN ÇALIŞANA YÜZDE 157 ZAM

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Türk Metal Sendikası, yaklaşık 150 bin metal işçisini ilgilendiren MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi'nde anlaşma sağladı. Anlaşmaya göre, sözleşmenin ilk 6 ayı için, 1 Eylül 2023 tarihinden geçerli olmak üzere toplamda ortalama yüzde 98 zam yapıldı.

Sözleşmenin ikinci 6 ayında ücretlere, 1 Mart'tan geçerli olmak üzere enflasyon korumalı yüzde 30 zam yansıtılacak. Sözleşmeyle tüm sosyal haklar ilk yıl yüzde 140, ikinci yıl ise yıllık enflasyon oranında artırılacak. Kümülatif olarak birinci 6 ay için sosyal yardımlar dahil ortalama yüzde 105.1, yıllık olarak ise ortalama saatlik ücretlere yüzde 157.40 artış yapıldı.



KAMU İŞÇİSİ İÇİN REFAH PAYI PAZARLIĞI

TÜRK-İŞ, 700 bin kamu işçisi ilgilendiren Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'nde, 'sözleşme başlangıç tarihlerinin Ocak ayına çekilmesi' ve 'kamu işçisine refah payı verilmesini' içeren taleplerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a iletti. Mayıs 2023'te imzalanan toplu iş sözleşmesi ile en düşük kamu işçisi ücretinin 15 bin liraya çıkarıldığını belirten Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "Yılın ilk 6 ayında yüzde 45, ikinci 6 ayında yüzde 15 artış yapıldı. Bir elektrik işçisiyle teknisyen arasında yaklaşık 18 bin lira ücret farklılığı var" ifadesini kullandı. Kamu işçilerinin taleplerinin ardından Bakan Işıkhan, bu hafta işveren sendikası TÜHİS'le görüşecek.



HABERLEŞME MASRAFI AİLE BAŞINA 8.934 TL

Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER), Türkiye'de geçen yıl evlerinde bir sabit telefon ile genişbant internet aboneliği bulunan ve her bireyi cep telefonu hattı sahibi olan 4 kişilik ailenin ortalama haberleşme giderinin vergiler dahil aylık ortalama 744,49, yılda 8 bin 934 lira olduğunu belirledi. Araştırmaya göre sabit telefona aylık ortalama 83,89 lira ödeniyor. Sabit internet bağlantısının ise aylık ortalama 147,20 liraya ulaştığı belirtiliyor. 3 GSM işletmecisinin abonelerinin ortalama aylık ödemelerinin ise vergiler dahil 128,35 lira olduğu hesaplanıyor.



CANİK 4 KITAYA ÇIKARMA YAPACAK

CANİK ve bağlı olduğu SYS Grup Şirketleri bu yıl planlı 12'si yurt dışında olmak üzere toplam 14 uluslararası fuara katılım için hazırlıklarını büyük ölçüde tamamladı. İlk durak 23-26 Ocak'ta gerçekleşecek, hafif silah pazarının dünyadaki en büyük fuarı olan Las Vegas'taki SHOT Show olacak. CANiK Genel Müdürü Cahit Utku Aral, "Türk savunma sanayii sektöründe 2023 yılı ihracatı adına rekor düzeyde yurt dışı satışlar gerçekleştirildi.

SYS, Türkiye savunma sanayii ihracatında bir kez daha ilk 10'da yer alıyor. ABD'de gerçekleştirilecek SHOT Show'da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Ayrıca, etkinlik boyunca pek çok sürprizimiz de olacak" dedi. Şubat'ta da Suudi Arabistan'daki World Defence Show ve Almanya'da Enforce Tac ve IWA fuarlarına katılacak olan CANiK; ABD, Fransa, Afrika, Malezya, Polonya ve Pakistan gibi ülkelerde yerini alacak.

GELECEĞİN OTONOM ARAÇLARI YARIŞACAK

TEKNOFEST kapsamında Bilişim Vadisi, BMC ve TÜBİTAK yürütücülüğünde geleceğin otonom sürüş algoritmalarının geliştirilmesi için düzenlenen Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması için başvurular başladı. Başvuru için son tarih ise 20 Şubat olarak açıklandı. Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması Özgün Araç ve Hazır Araç Kategorisi olmak üzere iki kategoride düzenleniyor.

Lise, ön lisans, lisans, lisansüstü öğrencileri ile mezunların takım olarak katılabildiği yarışmada lise öğrencilerinden oluşan takımlar ile üniversite ve üzeri seviyeden oluşan takımlar aynı kategoride yarışacak. Finallerin Ağustos ayında gerçekleştirilmesi planlanıyor. Yarışma sonucunda 'Özgün Araç Kategorisinde' dereceye giren birinciye 200 bin lira, ikinciye 150 bin lira, üçüncüye 120 bin lira ödül verilecek. 'Hazır Araç Kategorisinde' ise birinci 150 bin, ikinci 120 bin, üçüncü ise 100 bin liralık para ödülünün sahibi olacak.



KADIN GİRİŞİMCİLER DESTEKLENECEK

IYZICO'nun 'Kadın Girişimci Destek Programı'nın 6'ncı başvuru dönemi başladı. 31 Ocak'a kadar başvuruların devam ettiği programa kabul edilen kadın girişimciler, iyzico'nun sunduğu finanstan eğitime, pazarlama ve tanıtımdan özel indirimlere kadar birçok avantajdan yararlanabilecek. Kadınların ülkenin ekonomik kalkınmasında öneminin vurgulanması ve finansal olarak güçlenmelerine destek olmak amacıyla başlatılan programa bugüne kadar 500'ün üzerinde kadın girişimci katıldı ve 80 milyon lira değerinde iş hacmi yaratıldı. Kadın girişimcilere büyük önem verdiklerini belirten iyzico Genel Müdür Yardımcısı Şebnem Dağ Güven, şöyle konuştu: "Dijitalleşmenin de getirdiği imkanlar sayesinde kadın girişimcilerimizin ürettiği ürünlerini ulaşabildikleri platformlarda gelire dönüştürmeleri ve ülke ekonomisine de katkı sağlamaları için imkan sağlıyoruz. Önümüzdeki dönemde de daha fazla kadın girişimciye ulaşmaya, büyümelerine destek olmaya devam edeceğiz."



LİMAK BU YIL 2 HALKA ARZ PLANLIYOR

LİMAK Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, bu yıl çimento ve yenilenebilir enerji sektörlerinde 2 halka arz planladıklarını belirterek, "Bu halka arzlar çerçevesinde daha sonra birtakım satın almalar olabilir. Bunları görüşüyoruz" dedi.

İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu sırasında açıklamalarda bulunan Özdemir, katıldığı toplantıların birisinde, uluslararası bir yatırımcının Türkiye'den konuşmaya başladığını ve özellikle ekonomide yaşanan son gelişmeleri çok pozitif değerlendirdiğini söyledi.



'TÜRKİYE YILI OLACAK'

Bu yatırımcının kendisine, '2024 itibarıyla Türkiye'ye yatırım yapmayı düşündüklerini ve 2026'da bunun en yüksek noktaya ulaşacağını' söylediğini aktaran Özdemir, hem TCMB hem de ekonomi yönetiminin aldığı tedbirleri çok pozitif değerlendirdiğinin altını çizdi. Özdemir, "2024'ün, özellikle Türkiye'ye uluslararası yatırımcıların geleceği bir yıl olduğunu düşünüyorum. Gerek borsaya gerek doğrudan yatırımlar olarak Türkiye yılı olacağını düşünüyorum" diye konuştu. Turizmde şu anda 6 bin yatakları bulunduğunu belirten Özdemir, "2 tane yatırım daha planlıyoruz, Türkiye'de ve Kıbrıs'ta. Turizm de bizim için önemli sektörlerden olacak" ifadesini kullandı.