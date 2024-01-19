Çalışma hayatına ilişkin yasa teklifiyle hem çalışana hem işverene destek

Çalışma hayatıyla ilgili düzenlemeleri içeren yasa teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Buna göre, hem çalışana hem de işverene dört koldan destek verilecek.

İlave istihdama teşvik süresinin uzatılmasıyla uygulamadan 650 bin sigortalı yararlanacak. Bu yıl 24.6 milyar, 2025'te 32.7 milyar, 2026'ta da 37.6 milyar lira olmak üzere toplamda 94.9 milyar liralık istihdam desteği sağlanacak. Asgari ücret düzenlemesiyle Ocak-Aralık döneminde sigortalı başına günlük 23,33, aylık 700 lira işveren desteği verilecek.