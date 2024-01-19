Çalışma hayatına ilişkin yasa teklifiyle hem çalışana hem işverene destek

Çalışma hayatıyla ilgili düzenlemeleri içeren yasa teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Buna göre, hem çalışana hem de işverene dört koldan destek verilecek.
Çalışma hayatıyla ilgili düzenlemeleri içeren yasa teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Buna göre, hem çalışana hem de işverene dört koldan destek verilecek.
İlave istihdama teşvik süresinin uzatılmasıyla uygulamadan 650 bin sigortalı yararlanacak. Bu yıl 24.6 milyar, 2025'te 32.7 milyar, 2026'ta da 37.6 milyar lira olmak üzere toplamda 94.9 milyar liralık istihdam desteği sağlanacak. Asgari ücret düzenlemesiyle Ocak-Aralık döneminde sigortalı başına günlük 23,33, aylık 700 lira işveren desteği verilecek.
Bu desteğin yıllık maliyetinin yaklaşık 56.5 milyar lira olarak gerçekleşmesi öngörülüyor. Kısa çalışma ödeneğine hak kazanabilmek için işsizlik ödeneği hak kazanma koşullarından bağımsız olarak prim koşulları belirlenecek.Kısa çalışma olarak ödenen süreler sonraki işsizlik ödeneği hak sahipliği sürelerinden düşülecek.
Düzenleme ile eski hak sahiplikleri kısa çalışma ödeneği almak için engel teşkil etmeyecek. Bu sayede uygulamanın etkinliği artırılacak. Bu kapsamda yapılan düzenlemenin maliyetinin de bu yıl için 5.8 milyon liraya ulaşması öngörülüyor.
- İstihdam desteği: 650 bin çalışan/94.9 milyar TL
- Asgari ücret desteği: 56.5 milyar TL
- Kısa çalışma ödeneği düzenlemesi: 5.8 milyon TL