Toplu para ödeyene şipşak emeklilik! SGK uzmanı adım adım gidilecek formülleri açıkladı

BORÇLANMA İŞLEMLERİNDE ADIM ADIM
Borçlanma işlemine başlamadan önce, bu hakkınızın olup olmadığını belirlemeniz gerekmektedir. İşte adım adım borçlanma işlemleri:
Adım 1: SGK'ya Dilekçe ile Başvuru
Borçlanma için ilk adım SGK'ya dilekçe ile başvurudur. Dilekçe ile başvurunuzda, borçlanmak istediğiniz süreyi belirtmelisiniz.
Adım 2: Borçlanılacak Süre Belirlenir
SGK, başvurunuzun ardından borçlanılacak süreyi belirleyecektir. Bu süre, askerlik, doğum gibi durumlarla ilgili olabilir.
Adım 3: Borçlanma Tercihine Göre Ödeme
Belirlenen borçlanma süresine göre, ödeme miktarı belirlenir. Borçlanma tercihinize göre bu miktarı ödemeniz gerekmektedir.
SİGORTALI KADINLARIN DOĞUM BORÇLANMASI
Sigortalı kadınlar anneliklerini ve kariyerlerini dengelemek için önemli bir fırsata sahiptir. Her doğum için iki yıl süreyle doğum borçlanması yapabilirler. Bu annelerin emeklilik yaşını erkene alarak daha erken emekli olmalarını sağlayabilir.
ASKERLİK BORÇLANMASI
Erkek vatandaşlar için askerlik hizmeti, emeklilik planlamasında önemli bir rol oynar. Askerlik süresi, borçlanma yoluyla emeklilik hesaplamasına dahil edilebilir. Bu, askerlik görevini tamamlamış ancak sigortalı olmayan bireyler için önemli bir avantajdır.
KAMU PERSONELİNİN AYLIKSIZ İZİN SÜRELERİ
Kamu sektöründe çalışanlar, aylıksız izin sürelerini borçlanarak emeklilik planlarını güçlendirebilir. Bu durum, kamu görevlilerinin emeklilik yaşını düşürebilir ve daha erken emeklilik imkanı sunabilir.
EĞİTİM VE UZMANLIK BORÇLANMASI
Özellikle sağlık sektöründe çalışanlar için tıp doktorluğu veya uzmanlık eğitimi süreleri, borçlanma yoluyla emeklilik hesaplamasına katılabilir. Bu, sağlık profesyonellerinin emeklilik planlarını olumlu yönde etkileyebilir.
STAJ SÜRELERİ
Hukuk alanında kariyer yapmayı planlayan avukat adayları için staj süreleri, borçlanma yoluyla emeklilik hesabına dahil edilebilir. Bu, hukuk sektöründe çalışanların emeklilik hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olabilir.
DİĞER BORÇLANMA YOLLARI
Grev ve lokavt sürelerinin borçlanması
Hekimlerin fahri asistanlık süreleri
Seçim kanunlarına göre görevlerinden istifa edenlerin borçlanma imkanı
Kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışanların eksik süreleri
Yurt dışına gönderilen öğrencilerin öğrenim sürelerinin borçlanması