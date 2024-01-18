Toplu para ödeyene şipşak emeklilik! SGK uzmanı adım adım gidilecek formülleri açıkladı

Adım 1: SGK'ya Dilekçe ile Başvuru Borçlanma için ilk adım SGK'ya dilekçe ile başvurudur. Dilekçe ile başvurunuzda, borçlanmak istediğiniz süreyi belirtmelisiniz.

Adım 3: Borçlanma Tercihine Göre Ödeme Belirlenen borçlanma süresine göre, ödeme miktarı belirlenir. Borçlanma tercihinize göre bu miktarı ödemeniz gerekmektedir.

Adım 2: Borçlanılacak Süre Belirlenir SGK, başvurunuzun ardından borçlanılacak süreyi belirleyecektir. Bu süre, askerlik, doğum gibi durumlarla ilgili olabilir.

SİGORTALI KADINLARIN DOĞUM BORÇLANMASI

Sigortalı kadınlar anneliklerini ve kariyerlerini dengelemek için önemli bir fırsata sahiptir. Her doğum için iki yıl süreyle doğum borçlanması yapabilirler. Bu annelerin emeklilik yaşını erkene alarak daha erken emekli olmalarını sağlayabilir.

ASKERLİK BORÇLANMASI

Erkek vatandaşlar için askerlik hizmeti, emeklilik planlamasında önemli bir rol oynar. Askerlik süresi, borçlanma yoluyla emeklilik hesaplamasına dahil edilebilir. Bu, askerlik görevini tamamlamış ancak sigortalı olmayan bireyler için önemli bir avantajdır.