Esnafın prim şartı azalıyor! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan reformlara ilişkin tüm detayları açıkladı I 1800 gün indirim yapılacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bağ- Kur kapsamındakilerin emekli olmaları için gerekli prim gün sayısında güncelleme ve ev kadınlarına prim desteği yapılacağını müjdeledi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bağ- Kur kapsamındakilerin emekli olmaları için gerekli prim gün sayısında güncelleme ve ev kadınlarına prim desteği yapılacağını müjdeledi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine toplantısı sonrası çalışma hayatını yakından ilgilendiren konularda açıklamalarda bulunan Bakan Işıkhan, "Bağ-Kur'la ilgili, emekli prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200'e düşürülmesi konusunu Orta Vadeli Plan'da hayata geçireceğiz. Onda sıkıntı yok. O söz mutlaka yerine gelecek ama bütçe disiplininden de çok uzaklaşmamamız gerekiyor. Kadınlara prim desteğini de gündemimize alacağız tabii ki" şeklinde konuştu.
'DESTEK GÜNDEMİMİZDE'
Ev kadınlarına prim desteğine ilişkin açıklama yapan Işıkhan, "Gündemimizde var, orta vadede. Madde, madde ele alacağız inşallah. Tamamen bütçe disiplinine bağlı. Enflasyon hedefimizi tutturduk, refah artışını da gerçekleştirmiş olacağız. Refahta artış olduktan sonra her şey daha da iyi olacak" dedi.
İŞ KANUNU DEĞİŞİKLİĞİ
Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu koordinasyonunda yapılan iş kanunlarına yönelik toplantının verimli geçtiğini söyleyen Bakan Işıkhan, "Cumhurbaşkanlığı Hükümeti Sistemi'nde politika kurulları çok önemli bir yere sahip. Önemli politika stratejileri geliştiriliyor. 19 kanunla ilgili, işlemeyen maddeler var. Çok eskiden geçerli olan maddeler söz konusu. Bunların azaltılmaları yönünde..." değerlendirmesinde bulundu. Toplantıda esnek çalışma ve uzaktan çalışma gibi yeni modellerin de ele alındığını söyleyen Işıkhan, ön görüşmelerin gerçekleştiğini, ancak henüz bir takvim oluşturulmadığını belirtti.
REFORMLAR NE GETİRECEK?
Bağ-Kur düzenlemesi kapsamında başta küçük esnaf olmak üzere 1 milyon kişinin prim gün şartının bin 800 gün azaltılması gündemde. Ev kadınlarına yönelik hazırlığı yapılan düzenleme kapsamında da isteğe bağlı sigorta primlerinin 3'te 1'lik bölümünü devlet karşılayacak. Böylece isteğe bağlı sigorta yaptıran ev kadınlarına daha az ödemeyle emeklilik yolu açılacak.