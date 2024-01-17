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Emekliye zamlı maaş takvimi netleşti! 10.000 TL alan SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri dikkat! Tahsis numarası 0,2,4,5,6,8 olanlar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında emekli maaşlarına dair önemli bir düzenleme açıklandı. En düşük emekli maaşı, 7500 TL'den 10 bin liraya çıkarıldı ve zam oranı yüzde 37,57'den yüzde 42,6'ya yükseltildi. Peki, zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? Bu aya yetişecek mi? İşte merak edilen ödeme takvimi

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Giriş Tarihi 17 Ocak 2024, 09:53 Güncelleme 17 Ocak 2024, 10:08
Emekliye zamlı maaş takvimi netleşti! 10.000 TL alan SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri dikkat! Tahsis numarası 0,2,4,5,6,8 olanlar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Aralık ayı enflasyonu ile belirlenen emekli maaşı zam oranını 5 puan artırarak yüzde 42,6'ya çıkardıklarını açıkladı. Bu düzenleme ile Temmuz ayında yapılacak memur maaşı zammıyla eşitlenmesi planlanıyor. Ayrıca, emekli kök maaşı 7500 TL olanların maaşlarında da düzenlemeye gidildi ve en düşük emekli maaşı 10 bin liraya yükseltildi.

Gelecek hafta Meclis'e taşınması beklenen düzenleme, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçtikten sonra Genel Kurul'a gelecek. Oylanmasının ardından yasalaşacak ve Resmi Gazete'de yayımlanacak. Uygulamanın yasalaşmasıyla birlikte en düşük emekli maaşı ve refah payı artışı yürürlüğe girecek.

Emekliye zamlı maaş takvimi netleşti!

Zamlı emekli maaşı ödemelerinin ise SSK emeklileri için 17 Ocak'ta başlayıp 26 Ocak'ta sona ereceği, Bağ-Kur emeklileri için ise 25-28 Ocak tarihleri arasında gerçekleşeceği belirtiliyor. Yüzde 37,57 artışın yanı sıra, emekli kök maaşına yapılan zam sonrasında hala 7500 TL'nin altında kalan aylıklar ise 7500 TL olarak ödenecek.

SGK, en düşük emekli maaşı ile olan farkı belirleyerek bu farkı Şubat ayında ödeyeceği bir takvimle duyuracak.

Memur emeklileri maaşlarını her ayın 1 ila 5'i arasında alıyor. Aralık ayı enflasyonu 3 Ocak'ta açıklandığından dolayı Emekli Sandığı emeklileri maaşlarını zamsız almışlardı. Ancak yüzde 49,25'lik zamdan doğan maaş farklarını Ocak ayının son haftasında almaları bekleniyor.

4A SSK emekli maaşları ve ödeme tarihleri şu şekildedir:

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.



4B Bağ-Kur emekli maaşları ve ödeme takvimi şu şekildedir:

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde
Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sında
Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde
Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

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