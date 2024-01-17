Emekliye zamlı maaş takvimi netleşti! 10.000 TL alan SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri dikkat! Tahsis numarası 0,2,4,5,6,8 olanlar...

SGK, en düşük emekli maaşı ile olan farkı belirleyerek bu farkı Şubat ayında ödeyeceği bir takvimle duyuracak.
Memur emeklileri maaşlarını her ayın 1 ila 5'i arasında alıyor. Aralık ayı enflasyonu 3 Ocak'ta açıklandığından dolayı Emekli Sandığı emeklileri maaşlarını zamsız almışlardı. Ancak yüzde 49,25'lik zamdan doğan maaş farklarını Ocak ayının son haftasında almaları bekleniyor.
4A SSK emekli maaşları ve ödeme tarihleri şu şekildedir:
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.
4B Bağ-Kur emekli maaşları ve ödeme takvimi şu şekildedir:
Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde
Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sında
Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde
Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.