Emekliye zamlı maaş takvimi netleşti! 10.000 TL alan SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri dikkat! Tahsis numarası 0,2,4,5,6,8 olanlar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Aralık ayı enflasyonu ile belirlenen emekli maaşı zam oranını 5 puan artırarak yüzde 42,6'ya çıkardıklarını açıkladı. Bu düzenleme ile Temmuz ayında yapılacak memur maaşı zammıyla eşitlenmesi planlanıyor. Ayrıca, emekli kök maaşı 7500 TL olanların maaşlarında da düzenlemeye gidildi ve en düşük emekli maaşı 10 bin liraya yükseltildi.

Gelecek hafta Meclis'e taşınması beklenen düzenleme, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçtikten sonra Genel Kurul'a gelecek. Oylanmasının ardından yasalaşacak ve Resmi Gazete'de yayımlanacak. Uygulamanın yasalaşmasıyla birlikte en düşük emekli maaşı ve refah payı artışı yürürlüğe girecek. Emekliye zamlı maaş takvimi netleşti!