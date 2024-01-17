SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan emekli prim gün sayısının 7 bin 200'e düşürülmesiyle ilgili flaş açıklama: "Söz mutlaka yerine gelecek"

Son dakika haberi! Bağ-Kur emekli prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200’e düşürülmesiyle ilgili konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Orta Vadeli Planda hayata geçireceğiz. Onda sıkıntı yok. O söz mutlaka yerine gelecek ama bütçe disiplininden de çok uzaklaşmamamız gerekiyor. Kadınlara prim desteğini de gündemimize alacağız tabii ki." dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 17 Ocak 2024, 12:04 Güncelleme 17 Ocak 2024, 12:15
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan emekli prim gün sayısının 7 bin 200’e düşürülmesiyle ilgili flaş açıklama: Söz mutlaka yerine gelecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bağkur'luların emekli olabilmeleri için gereken prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200'e düşürülmesine ilişkin, "Onu Orta Vadeli Plan'da hayata geçireceğiz, sıkıntı yok. O söz mutlaka yerine gelecek ama bütçe disiplininden de çok uzaklaşmamamız gerekiyor." dedi.

Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı, SSK ve Bağkur emekli aylıklarına yapılan iyileştirmelerin çok anlamlı olacağını belirten Işıkhan, "Çok güzel bir yıla girdik." diye konuştu.

Bağkur'luların emekli olabilmeleri için doldurmaları gereken prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200'e düşürülmesine ilişkin bir soruya Işıkhan, "Onu Orta Vadeli Plan'da hayata geçireceğiz, sıkıntı yok. O söz mutlaka yerine gelecek ama bütçe disiplininden de çok uzaklaşmamamız gerekiyor. Kadınlara prim desteğini de gündemimize alacağız tabii ki." yanıtını verdi.

Ev kadınlarına verilecek prim desteğiyle ilgili takvimin nasıl işleyeceği sorusu üzerine Işıkhan, "Gündemimizde var, orta vadede madde madde ele alacağız. Tamamen bütçe disiplinine bağlı. Enflasyon hedefimizi tutturduk, refah artışını da gerçekleştirmiş olacağız. Refahta artış olduktan sonra her şey daha da iyi olacak." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu koordinasyonunda yapılan iş kanunlarına yönelik toplantının verimli geçtiğini söyleyen Işıkhan, "Cumhurbaşkanlığı Hükümeti Sistemi'nde politika kurulları çok önemli bir yere sahip. Önemli politika stratejileri geliştiriliyor. 19 kanunla ilgili, işlemeyen maddeler var. Çok eskiden geçerli olan maddeler söz konusu. Bunların azaltılmaları yönünde..." değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıda esnek çalışma ve uzaktan çalışma gibi yeni modellerin de ele alındığını söyleyen Işıkhan, ön görüşmelerin gerçekleştiğini, ancak henüz bir takvim oluşturulmadığını belirtti.

Emekliye zamlı maaş hesabı! Kök aylıklar ne kadar oldu? Refah payı ve 10 bin TL ne zaman yatırılacak? Kimlere, ne kadar fark verilecek?

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
CHP oy uğruna Öcalan’a özgürlük çizgisine geldi! DEM’li vekil PKK kanalında itiraf etti: İttifaklarımız kabul etti, bu bir gerçekliğimiz
Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın uzaya fırlatılışı için geri sayım: Saatler kaldı | Başkan Erdoğan görüntülü görüştü
Meral Akşener CHP’yi yerden yere vurdu: DEM ile el sıkışın görelim bakalım neymiş dünya
SON DAKİKA