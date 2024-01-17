2024 Emlak Konut Yenişehir, Arnavutköy Evleri kura çekilişi kazanan yedek, asıl isim listesi! EMLAK KONUT THY 1+1-2+1+3+1 KURASI ÇEKİLDİ Mİ?

Emlak Konut Yenişehir, Arnavutköy Evleri projesi, cazip finansman koşullarıyla öne çıkıyor. Düşük peşinat ve uzun vadeli ödeme seçenekleri sunan bu proje, 1+1'den 3+1'e kadar değişen daire tipleriyle geniş bir yelpazede ev sahipliği fırsatı sağlıyor. İstanbul'da konut sahibi olmak isteyen pek çok kişi için ideal bir alternatif olan bu proje, kura çekilişi ve başvuru sonuçlarıyla ilgiyi artırıyor. 2024 Emlak Konut Yenişehir, Arnavutköy Evleri kura çekilişi kazanan yedek, asıl isim listesi açıklandı mı?

İstanbul, sürekli genişleyen ve gelişen bir metropol olarak, konut projeleri açısından her zaman cazip bir merkez olmuştur. Bu kapsamda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türk Havayolları ve Emlak Konut güvencesiyle hayata geçirilen Emlak Konut Yenişehir Evleri projesi, ev sahibi olmayanlara yönelik umut vaat eden bir çalışma olarak dikkat çekiyor.