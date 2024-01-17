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2024 Emlak Konut Yenişehir, Arnavutköy Evleri kura çekilişi kazanan yedek, asıl isim listesi! EMLAK KONUT THY 1+1-2+1+3+1 KURASI ÇEKİLDİ Mİ?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Emlak Konut ve Türk Havayolları'nın iş birliğiyle hayata geçirilen İstanbul'daki Emlak Konut Yenişehir Evleri projesi, ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için büyük bir fırsat sunuyor. Bu projede, İstanbul'da ev sahibi olmayanlar için yüzde 20 peşinat ve yıllık ara ödemelerle uzun vadede çeşitli büyüklükteki daireler satışa sunulmaktadır. Projeye olan yoğun ilgi göz önünde bulundurulduğunda, kura çekilişi ve başvuru sonuçları merakla beklenmektedir.

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Giriş Tarihi 18 Ocak 2024, 10:22 Güncelleme 18 Ocak 2024, 10:22
2024 Emlak Konut Yenişehir, Arnavutköy Evleri kura çekilişi kazanan yedek, asıl isim listesi! EMLAK KONUT THY 1+1-2+1+3+1 KURASI ÇEKİLDİ Mİ?

Emlak Konut Yenişehir, Arnavutköy Evleri projesi, cazip finansman koşullarıyla öne çıkıyor. Düşük peşinat ve uzun vadeli ödeme seçenekleri sunan bu proje, 1+1'den 3+1'e kadar değişen daire tipleriyle geniş bir yelpazede ev sahipliği fırsatı sağlıyor. İstanbul'da konut sahibi olmak isteyen pek çok kişi için ideal bir alternatif olan bu proje, kura çekilişi ve başvuru sonuçlarıyla ilgiyi artırıyor. 2024 Emlak Konut Yenişehir, Arnavutköy Evleri kura çekilişi kazanan yedek, asıl isim listesi açıklandı mı?

İstanbul, sürekli genişleyen ve gelişen bir metropol olarak, konut projeleri açısından her zaman cazip bir merkez olmuştur. Bu kapsamda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türk Havayolları ve Emlak Konut güvencesiyle hayata geçirilen Emlak Konut Yenişehir Evleri projesi, ev sahibi olmayanlara yönelik umut vaat eden bir çalışma olarak dikkat çekiyor.

Ödeme Planları ve Finansal Koşullar

Projenin sunduğu çeşitli ödeme planları ve finansal koşullar bu bölümde ele alınabilir. Farklı daire tipleri için belirlenen peşinat miktarları, ara ödemeler ve aylık taksitlerin detayları açıklanabilir. Ayrıca, projenin potansiyel ev sahiplerine sunduğu ekonomik avantajlar ve uzun vadeli finansal planlama üzerine öneriler sunulabilir.

Projenin Özellikleri ve Daire Seçenekleri

Emlak Konut Yenişehir Evleri, 1+1, 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle çeşitli ihtiyaçlara hitap ediyor. Düşük peşinat ve uzun vadeli ödeme seçenekleri sayesinde, birçok kişi bu projeye yoğun ilgi göstermektedir.

Kura Çekilişi ve Merakla Beklenen An

Projenin en çok merak edilen yönlerinden biri, kura çekilişi. Bu çekilişle, ev sahibi olma hayali kuran birçok kişinin kaderi belirlenecek. Şu anda kura çekilişi için resmi bir tarih açıklanmamış olup, başvurular tamamlandıktan sonra gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Başvuru ve Peşinat Detayları

Başvuruda bulunanlar, kura sonucu belirlenecek ve yüzde 20 peşinat ödeyerek ev sahibi olma fırsatı yakalayacaklar. Ödemeler, 120 ay vade ve aylık 7.500 TL'den başlayan taksitlerle yapılabilecek.

Daire Örnekleri ve Fiyatlandırmalar

  • 1+1 Daireler: 58 metrekare, 2.088.000 TL. Yüzde 20 peşinat sonrası, 24., 36. ve 48. aylarda ara ödemeler yapılacak.
  • 2+1 Daireler: 72 metrekare, 2.592.000 TL. Yüzde 20 peşinat ile başlayıp, yıllara göre artan taksitlerle ödeme planı uygulanacak.
  • 3+1 Daireler: 102 metrekare, 3.672.000 TL. Bu daire tipi için de benzer ödeme planları mevcut.

Projenin Toplam Kapasitesi ve Satış Bilgileri

Emlak Konut Yenişehir Evleri projesi, toplamda 13.000 bağımsız bölüm içermekte ve bu daireler Emlak Konut tarafından satışa sunulmaktadır. Projenin sunduğu yaşam alanları ve olanakları, modern şehircilik anlayışıyla uyumlu bir şekilde tasarlanmıştır.

Başvuru Süreci ve Katılım Şartları

Bu projeye dahil olmak isteyenler, belirlenen başvuru tarihleri arasında gerekli şartları yerine getirerek başvurularını yapabilirler. Katılım şartları ve başvuru sürecine ilişkin detaylı bilgi, Emlak Konut'un resmi internet sitesinde ve ilgili satış ofislerinde bulunabilir.

2024 Emlak Konut Yenişehir, Arnavutköy Evleri kura çekilişi kazanan yedek, asıl isim listesi aşağıdaki linkte

https://onlineislemler.emlakkonut.com.tr/online/

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