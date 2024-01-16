Destekler yüzde 49 arttı: Sosyal yardımlarda yeni tutarlar...

Memur maaş katsayısındaki yüzde 49.25 artış sosyal destek ödemelerine yansıtıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Yaşlı aylığını 2 bin 348 liradan 3 bin 504 liraya yükseltiyoruz.

Yüzde 40-69 arası engelli oranına sahip vatandaşlarımızın aylıklarını bin 874 liradan 2 bin 797 liraya, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşlarımızın aylıklarını 2 bin 811 liradan 4 bin 196 liraya çıkarıyoruz" dedi.