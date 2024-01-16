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Destekler yüzde 49 arttı: Sosyal yardımlarda yeni tutarlar...

Yaşlı, engelli ve evde bakım aylıkları ile çocuklar için yapılan destek ödemelerine memur zammı yansıtıldı. Yeni ödemeler Şubat ayından itibaren yatırılacak...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 16 Ocak 2024 Güncelleme 16 Ocak 2024, 07:03
Destekler yüzde 49 arttı: Sosyal yardımlarda yeni tutarlar...

Memur maaş katsayısındaki yüzde 49.25 artış sosyal destek ödemelerine yansıtıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Yaşlı aylığını 2 bin 348 liradan 3 bin 504 liraya yükseltiyoruz.

Yüzde 40-69 arası engelli oranına sahip vatandaşlarımızın aylıklarını bin 874 liradan 2 bin 797 liraya, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşlarımızın aylıklarını 2 bin 811 liradan 4 bin 196 liraya çıkarıyoruz" dedi.

18 yaş altı engelli yakını olanlara ödenen engelli yakını aylığının da 2 bin 797 liraya yükseldiğini aktaran Göktaş, şöyle konuştu:

"Ocak-Temmuz dönemi için Evde Bakım Yardımı'nı 5 bin 97 liradan 7 bin 608 liraya çıkardık. Şubat'tan itibaren sosyal yardım programlarımızın aylık ödemelerini artışlı şekilde hak sahiplerinin hesaplarına yatıracağız."

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