1996 1998 2012 sigorta girişi olanın gözü aydın! 12 15 yıllık primle emeklilik yaşı hesaplama şeması oluştu

KADINLARI 6 YIL FIRSATI Kadın çalışanlar, çocukları üzerinden önemli bir avantaja sahip. 3 çocuğa kadar sağlanan borçlanma, annelere 2160 gün yani yaklaşık 6 yıl erken emeklilik imkanı sunuyor. Bu fırsattan yararlanabilmek için çocukların sigortadan önce doğmuş olması gerekiyor. Staj yapan anneler için de bu kural geçerli; stajdan sonraki çocuklar için yapılan borçlanma, işe giriş tarihini geri çekebiliyor.

ASKERLİK BORÇLANMASI Erkekler için askerlik süreleri, emeklilik yaşını ve prim kazanımını etkileyebiliyor. Sigortalı olmadan önce yapılan askerlik süresi için borçlanma yapılması, sigorta giriş tarihini borçlanılan gün kadar geri çekebiliyor, bu da erken emeklilik imkanı sağlıyor.

ENGELLİYE ERKEN EMEKLİLİK En az yüzde 40 engellilik oranına sahip çalışanlar, vergi indirimi alarak yaş şartına bakılmaksızın emekli olabiliyor. Bu durumda, 15 yıl 3600 gün prim ödemiş olmak gerekiyor ve işe giriş tarihine göre bu süre 18 yıl 4680 güne kadar çıkabiliyor. Engelli emeklilik hakkından yararlananlar çalışmaya devam edebilir ve maaşları kesilmez.

YIPRANMA PAYI Ağır işlerde çalışanlar, madenciler, gazeteciler, gemi adamları gibi meslek grupları için yıpranma payı uygulanıyor. Bu mesleklerde çalışanlar, sigortalılık sürelerine belli oranda gün ekleyerek ve işe girişi geri çekerek emeklilik imkanına kavuşabiliyorlar. Eklenen prim süresinin yarısı kadar süre yaş şartından düşülüyor. ANNEYE PRİM AVANTAJI Başkasının bakımına muhtaç derecede engelli çocuğu bulunan anneler için, 1 Ekim 2008 sonrası primlerinin dörtte biri toplam primlerine ekleniyor. Bu eklenen süre, yaş şartından da düşülüyor. Örneğin 4 yıl çalışmış bir anne, 5 yıl çalışmış gibi sayılarak erken yaşta emekli maaşı alabiliyor.