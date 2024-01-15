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1996 1998 2012 sigorta girişi olanın gözü aydın! 12 15 yıllık primle emeklilik yaşı hesaplama şeması oluştu

Çalışan milyonlarca vatandaş için emeklilik, düzenli bir gelire ve rahat bir yaşama kavuşmanın anahtarı olarak görülüyor. Sigortalı çalışanlar hem kadın hem de erkek, emekli olacakları yaşı ve koşulları merak ediyor. Bu kapsamda milyonlarca kişi erken maaş alma sürecine dair SGK uzmanları tarafından açıklanan bilgileri merak ediyor. Çalışma hayatı ile ilgili mevzuatımızda emeklilik için belli bir yıl ve primi doldurmak gerekiyor. İşte emeklilik tarihini öne çekmenin yolları!

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Giriş Tarihi 15 Ocak 2024, 13:31 Güncelleme 15 Ocak 2024, 13:31
1996 1998 2012 sigorta girişi olanın gözü aydın! 12 15 yıllık primle emeklilik yaşı hesaplama şeması oluştu

Emeklilik sigortalılık süresi, prim ödemeleri ve işe başlama tarihine göre değişiklik gösteriyor. Erkekler için 25 yıl, kadınlar içinse 20 yıl sigortalılık süresi gerekiyor. Ayrıca, belirli bir prim ödeme zorunluluğu da bulunuyor. Öte yandan emeklilik yaşını öne çekmenin bazı yolları da bulunuyor. İşte o formüller!

ON YIL PRİMLE EMEKLİLİK

15 yıl ve 3600 gün prim ödemiş olanlar, kısmi emeklilik olarak bilinen bir yöntemle emekli olabiliyor. Bu durumda yaş şartı kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş olarak belirlenmiş. 9 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar için bu şartlar geçerli. Sonrasında prim 4500 güne, yıl şartı 25 yıla çıkıyor.

MALULEN EMEKLİLİK

İş yapabilme gücünü en az yüzde 60 oranında kaybedenler, malulen emekli olabiliyor. Bu durum için en az 1800 gün prim ödemiş olmak ve SGK'dan alınacak sağlık raporu gerekiyor. Yaş şartı aranmıyor, ancak malulen emeklilik alanlar çalışamıyor.

KADINLARI 6 YIL FIRSATI

Kadın çalışanlar, çocukları üzerinden önemli bir avantaja sahip. 3 çocuğa kadar sağlanan borçlanma, annelere 2160 gün yani yaklaşık 6 yıl erken emeklilik imkanı sunuyor. Bu fırsattan yararlanabilmek için çocukların sigortadan önce doğmuş olması gerekiyor. Staj yapan anneler için de bu kural geçerli; stajdan sonraki çocuklar için yapılan borçlanma, işe giriş tarihini geri çekebiliyor.

ASKERLİK BORÇLANMASI

Erkekler için askerlik süreleri, emeklilik yaşını ve prim kazanımını etkileyebiliyor. Sigortalı olmadan önce yapılan askerlik süresi için borçlanma yapılması, sigorta giriş tarihini borçlanılan gün kadar geri çekebiliyor, bu da erken emeklilik imkanı sağlıyor.

ENGELLİYE ERKEN EMEKLİLİK

En az yüzde 40 engellilik oranına sahip çalışanlar, vergi indirimi alarak yaş şartına bakılmaksızın emekli olabiliyor. Bu durumda, 15 yıl 3600 gün prim ödemiş olmak gerekiyor ve işe giriş tarihine göre bu süre 18 yıl 4680 güne kadar çıkabiliyor. Engelli emeklilik hakkından yararlananlar çalışmaya devam edebilir ve maaşları kesilmez.

YIPRANMA PAYI

Ağır işlerde çalışanlar, madenciler, gazeteciler, gemi adamları gibi meslek grupları için yıpranma payı uygulanıyor. Bu mesleklerde çalışanlar, sigortalılık sürelerine belli oranda gün ekleyerek ve işe girişi geri çekerek emeklilik imkanına kavuşabiliyorlar. Eklenen prim süresinin yarısı kadar süre yaş şartından düşülüyor.

ANNEYE PRİM AVANTAJI

Başkasının bakımına muhtaç derecede engelli çocuğu bulunan anneler için, 1 Ekim 2008 sonrası primlerinin dörtte biri toplam primlerine ekleniyor. Bu eklenen süre, yaş şartından da düşülüyor. Örneğin 4 yıl çalışmış bir anne, 5 yıl çalışmış gibi sayılarak erken yaşta emekli maaşı alabiliyor.

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