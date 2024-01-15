1990’dan 2009’a kadar SGK 2024 emeklilik yaş hesabı! Şartlar yenilendi; 47-48-49-50-55 yaşında emekli olma hakkı verilecek

- Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş olması ve en az 5000 gün veya,



- Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş olması, 15 yıldan beri sigortalı bulunması ve en az 3600 gün yahut,



- Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmamış olmakla beraber, kadın ise 20, erkek ise 25 yıldan beri sigortalı bulunması ve en az 5000 gün,



malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olma şartlarını yerine getirenler, yaşlılık aylığına hak kazanacaklardır.



8/9/1999 tarihinde bu koşulları yerine getirmeyen sigortalıların 23/5/2002 tarihindeki sigortalılık sürelerine göre, aşağıdaki tabloda belirtilen en az sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı koşulunu yerine getirmeleri halinde yaşlılık aylığına hak kazanabilecekleri öngörülmüştür.

EMEKLİLİK YAŞI HESAPLAMA - 23/5/2002 tarihinde 15 yıl sigortalılık süresi, 3600 prim ödeme gün sayısı ve kadınlarda 50 erkeklerde ise 55 yaş şartlarını yerine getirenler emekli olabilmektedir. Bu tarihte bu şartları yerine getiremeyenler için ise yerine getirecekleri tarihe göre kademeli geçiş süreci öngörülmüştür.



- 23/5/2002 tarihinde öngörülen şartları yerine getiremeyenler, bu şartları aşağıda belirtilen tarih aralıklarından hangi tarih aralığında yerine getiriyorsa o yaşlarda aylığa hak kazanacaklardır.



- 24/5/2002 ile 23/5/2005 tarihleri arasında yerine getirenler kadın ise 52, erkek ise 56 yaşını doldurmuş olmaları,



- 24/5/2005 ile 23/5/2008 tarihleri arasında yerine getirenler kadın ise 54, erkek ise 57 yaşını doldurmuş olmaları,



- 24/5/2008 ile 23/5/2011 tarihleri arasında yerine getirenler kadın ise 56, erkek ise 58 yaşını doldurmuş olmaları,





- 24/5/2011 tarihinden sonra yerine getiren kadınlar 58, 24/5/2011 ile 23/5/2014 tarihleri arasında yerine getiren erkekler 59 yaşını doldurmuş olmaları,



- 24/5/2014 tarihinden sonra yerine getiren erkekler 60 yaşını doldurmuş olmaları,halinde yaşlılık aylığına hak kazanacaklardır. 8/9/1999-30/4/2008 tarihleri arasında ilk defa hizmet akdi ile çalışmaya başlayarak sigortalı sayılanlar;



-Kadın için 58, erkek için 60 yaşını doldurmak ve 7000 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak,



-Kadın için 58, erkek için 60 yaşını doldurmak ve 25 yıldan beri sigortalı bulunmak ve en az 4500 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak şartlarından birinin yerine getirilmesi koşuluyla yaşlılık aylığından yararlanabilirler.



-30/4/2008 tarihinden sonra ilk defa hizmet akdi ile çalışmaya başlayarak sigortalı sayılanların yaşlılık aylığına hak kazanmalarında 5510 sayılı Kanunla belirlenen şartlar geçerli olacaktır.





5510 sayılı Kanuna göre;



-01.01.2036 tarihine kadar kadın için 58, erkek için 60 yaşını doldurmak ve 7200 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak şartıyla,



-01.01.2036 tarihinden sonra 7200 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödeme gün sayısı koşulunun yerine getirilmesi halinde ise, gün koşulunun yerine getirildiği tarih aralığındaki yaş hadleri esas alınarak yaşlılık aylığına hak kazanılabilmektedir. Örneğin; hizmet akdi ile çalışan kadın 4/a sigortalısı 7200 gün malullük, yaşlılık, ölüm primi bildirilme koşulunu 10/10/2037 tarihinde tamamladıysa 59 yaşında emekli olabilir.



Bu düzenleme ile 2048 yılından itibaren yaşlılık aylığına hak kazanma yaşı eşitlenerek kadın ve erkek için 65 olacaktır.



Ayrıca yaşlılık veya emekli aylığı bağlanmasında bazı istisnalar da getirilmiştir.





Şöyle ki;



Kadın için 58, erkek için 60 yaş ile 2036 yılından sonrası için getirilen kademeli yaş hadlerine 65 yaşını geçememek üzere 3 yıl eklenmesi durumunda, 5400 prim ödeme gün sayısı üzerinden 5400 malullük, yaşlılık, ölüm prim ödeme gün koşulunun yerine getirildiği tarihe göre belirlenecek kademeli yaşta yaşlılık aylığı bağlanabilecektir. Ancak, bu durumda 5400 prim ödeme gün sayısının, 30/4/2008 ila 31/12/2008 tarihleri arasında ilk defa hizmet akdi ile çalışmaya başlayarak sigortalı sayılanlar için prim ödeme gün sayısı 4600 ve 5400 günü geçmemek üzere, daha sonraki yıllarda ilk defa hizmet akdi ile çalışmaya başlayarak sigortalı sayılanlar için her yıl 100'er gün eklenmek suretiyle kademeli olarak uygulanması öngörülmüştür. 4759 Sayılı Kanunda Yaşlılık Aylığı İçin Öngörülen Kademeli Geçiş Süreci 23/5/2002 tarihindeki sigortalılık süresi/sigortalılık süresinin başlangıcı Tahsis Talep Tarihindeki En Az Sigortalılık süresi Gün sayısı Kadın Erkek Kadın Erkek 18 yıl–20 yıl 8 ay 15 gün 09/09/1981-23/05/1984 23 yıl–25 yıl 8 ay 15 gün 09/09/1976-23/05/1979 20 25 5000 17 yıl – 18 yıl 24/05/1984-23/05/1985 21 yıl 6 ay-23 yıl 24/05/1979-23/11/1980 20 25 5000 16 yıl – 17 yıl 24/05/1985-23/05/1986 20 yıl – 21 yıl 6 ay 24/11/1980-23/05/1982 20 25 5075 15 yıl – 16 yıl 24/05/1986-23/05/1987 18 yıl 6 ay-20 yıl 24/05/1982-23/11/1983 20 25 5150 14 yıl – 15 yıl 24/05/1987-23/05/1988 17 yıl-18 yıl 6 ay 24/11/1983-23/05/1985 20 25 5225 13 yıl – 14 yıl 24/05/1988-23/05/1989 15 yıl 6 ay-17 yıl 24/05/1985-23/11/1986 20 25 5300 12 yıl – 13 yıl 24/05/1989-23/05/1990 14 yıl-15 yıl 6 ay 24/11/1986-23/05/1988 20 25 5375 11 yıl – 12 yıl 24/05/1990-23/05/1991 12 yıl 6 ay-14 yıl 24/05/1988-23/11/1989 20 25 5450 10 yıl – 11 yıl 24/05/1991-23/05/1992 11 yıl-12 yıl 6 ay 24/11/1989-23/05/1991 20 25 5525 9 yıl – 10 yıl 24/05/1992-23/05/1993 9 yıl 6 ay-11 yıl 24/05/1991-23/11/1992 20 25 5600 8 yıl – 9 yıl 24/05/1993-23/05/1994 8 yıl-9 yıl 6 ay 24/11/1992-23/05/1994 20 25 5675 7 yıl – 8 yıl 24/05/1994-23/05/1995 6 yıl 6 ay-8 yıl 24/05/1994-23/11/1995 20 25 5750 6 yıl – 7 yıl 24/05/1995-23/05/1996 5 yıl-6 yıl 6 ay 24/11/1995-23/05/1997 20 25 5825 5 yıl – 6 yıl 24/05/1996-23/05/1997 3 yıl 6 ay-5 yıl 24/05/1997-23/11/1998 20 25 5900 4 yıl – 5 yıl 24/05/1997-23/05/1998 2 yıl 8 ay 15 gün-3 yıl 6 ay 24/11/1998-08/09/1999 20 25 5975 3 yıl – 4 yıl 24/05/1998-23/05/1999 20 5975 2 yıl 8 ay 15 gün-3 yıl 24/05/1999-08/09/1999 20 5975