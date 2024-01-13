Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Bakan Uraloğlu duyurdu: Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne tren geliyor

DOĞU AVRUPAGİDİŞ-DÖNÜŞ 119 DOLAR THY, bazı Doğu Avrupa ülkelerine gidiş-dönüş her şey dahil 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçuş gerçekleştirecek. Sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan kampanyadan yararlanmak isteyenler, 21 Ocak'a kadar satın alacakları biletlerle, 11 Ocak-10 Haziran arasında Köstence'ye 119, Bükreş'e 129, Batum'a 139, Budapeşte, Tiflis ve Cluj'a 149, Varna'ya 159, Kişinev, Sofya ve Krakow'a 169, Prag 'a 179, Gence ve Nahcivan'a 189, Bakü, Varşova , Riga ve Vilnius'a 199 ve Tallinn'e 209 dolardan başlayan fiyatlarla seyahat edilebilecek.





EN ÇOK AYAKKABI İÇİN HAKEME KOŞTUK

Tüketici hakem heyetleri geçen yıl değeri 3.9 milyar lirayı bulan 707 bin 814 uyuşmazlığı çözüme kavuşturdu. Hakem heyetlerine 2023'te 727 bin 630 başvuru yapılırken, başvuruların yaklaşık yüzde 12.5'i ayakkabıya ilişkin gerçekleştirildi. Bu şikayet konusunu yüzde 5.29 ile cep telefonu ve yüzde 5.26 ile kredi kartı üyelik ücretlerine ilişkin başvurular izledi. Sektörel bazda yüzde 58.59 ile en çok perakende ticaret sektörüne ilişkin başvuru yapıldı.

FINDIKTA ANA ROTA ALMANYA

Türkiye, geçen yıl 121 ülkeye 283 bin 518 ton fındık ihraç ederek 1 milyar 864 milyon dolar gelir sağladı. Almanya, 2023'te de fındık ihracatı yapılan ülkeler sıralamasında ilk sırada yer aldı. 2020'den bu yana en fazla fındık satılan ülke olan Almanya'ya, 76 bin 346 ton fındık gönderildi. Türkiye, bu ülkeye yapılan dış satımdan 496 milyon 219 bin dolar gelir sağladı. Almanya'yı İtalya ve Fransa izledi. İtalya'ya 310 milyon 773 bin 337 dolar karşılığında 46 bin 528 ton, Fransa'ya da 138 milyon 104 bin 314 dolar karşılığında 21 bin 155 ton ürün satışı yapıldı.



YAĞIŞ SEVİNCİ

Türkiye'nin kışlık sebze ihtiyacının önemli bölümünün karşılandığı İzmir'de, yağışlar ve hava sıcaklığın düşmesi üreticileri mutlu etti. Brokoli, kereviz, enginar, pırasa, ıspanak ve karnabahar yetiştirilen İzmir ovalarında verimli sezon yaşanıyor. Kentte kışlık sebze üretimi Ekim ortasından Mart sonuna kadar sürüyor. Aralık, Ocak ve Şubat'ta talep arttığı için hasat da bu aylarda yoğunlaşıyor. Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, "Yağışlar ve hava sıcaklıklarının biraz daha düşük seyretmesi sebzedeki verimi ve kaliteyi artırdı" diye konuştu.



99 ÜLKEYE PUL BİBER

Türkiye'nin pul biber ihracatı, 2023'te yüzde 18 artarak 12 milyon 226 bin dolara ulaştı. Almanya, İngiltere, Fransa, Norveç, Macaristan, Senegal, Yunanistan, Azerbaycan, Özbekistan, Tacikistan, Malta, Rusya, ABD ve İtalya'nın da aralarında olduğu 99 ülkede yemekleri lezzetlendiren pul biberden 2023'te 3 bin 544 ton satış yapıldı. Geçen yıl en çok pul biber ihracatı yapılan ülke 2 milyon 118 bin dolarla Almanya oldu.



HAYVANCILIK PROJELERİNE HİBE

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Hayvancılık Genel Müdürlüğü (HAYGEM), hayvancılık işletmelerinin altyapısının geliştirilmesi, kapasiteleri ve verimliliklerinin artırılması, daha hijyenik şartlarda üretim yapılarak kaliteli ürün elde edilmesi, daha iyi gen kaynağına sahip sürü elde edilmesi amacıyla aile işletmelerinin projelerini destekliyor. İl tarım ve orman müdürlükleri vasıtasıyla gelen projeler HAYGEM tarafından değerlendiriliyor. Bu kapsamda Balıkesir, Tekirdağ, Aydın, İzmir, Çanakkale, Edirne, Uşak, Samsun, Kastamonu, Afyonkarahisar, Ağrı ve Erzincan'dan 14 yöresel proje değerlendirilerek toplam 6 milyon 225 bin liralık desteği sağlanması uygun bulundu.

FENOMENLERE YAKIN TAKİP

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi kayıp ve kaçaklarını önlemek için banka kartı, kredi kartı ve sanal kart üzerinden yapılan elektronik ödemeleri yakın takibe aldıklarını belirterek, "Elektronik ortamda mal ve hizmet alım satımı yapan firmalar hakkında detaylı çalışma başlattık ve bu kapsamda ödeme kayıtlarından hareketle yaklaşık riskli 250 bin mükellefimizi analize tabi tuttuk" dedi. Sosyal medya uygulamalarından gelir elde edenleri de izlemeye aldıklarını vurgulayan Şimşek, "Başta fenomenler olmak üzere, Instagram, Twitch, TikTok ve Facebook gibi sosyal medya uygulamalarından gelir elde edip, bu gelirleri beyan etmeyenler hakkında çalışma başlatıldı" diye konuştu.



2 AYDA 9 MİLYAR DOLAR SERMAYE GİRİŞİ OLDU

Merkez Bankası Başkanı Dr. Hafize Gaye Erkan, büyüklüğü 50 trilyon doları bulan dünyanın en büyük yatırım fonlarından 200'ü aşkın üst düzey temsilcinin katıldığı New York'taki Yatırımcı Günü etkinliğinde önemli açıklamalar yaptı. Erkan, dezenflasyona ulaşma konusunda kararlı olduklarını belirtti. Sermaye girişlerinin son dönemde hızlandığını belirten Erkan, Kasım-Aralık dönemi boyunca 9 milyar doların üzerinde sermaye girişi gerçekleştiğini bildirdi. Erkan, "Sadece 4 ayda TL mevduat 2 trilyon TL arttı, KKM hesapları 750 milyar TL azaldı, yabancı para mevduatı 3 milyar dolar azaldı. TL mevduatın payı yüzde 30'dan 40'a yükselirken, KKM'nin payı yüzde 20'nin altına düştü" diye konuştu.