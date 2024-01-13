İstanbullular 2023’te en çok domates ve karpuz tüketti

İstanbul luların yaş meyve ve sebze ihtiyacını karşılayan Bayrampaşa ve Ataşehir yaş meyve ve sebze hallerine 2023'te 2 milyon 850 bin 843 ton ürün getirildi. bu ürünlerin 1 milyon 50 bin 66 tonu meyve, 1 milyon 800 bin 777 tonu sebze oldu.

2022'de tonaj bazında en çok getirilen meyveler portakal, karpuz, elma, mandalina ve limon olarak sıralanmıştı. Bu sıralama 2023'te karpuz, elma, mandalina, portakal ve limon şeklinde değişti. Geçen yıl İstanbul'da hallere 108 bin 94 ton karpuz, 106 bin 105 ton elma, 97 bin 543 ton mandalina, 97 bin 201 ton portakal, 77 bin 390 ton limon girişi oldu.

Hallere 2023'te tonaj bazında en az getirilen meyve ise 86 ton ile Hindistan cevizi oldu. Bunu 158 ton ile muşmula, 334 ton ile kızılcık, 443 ton ile dut, bin 60 ton ile kestane takip etti. Hallere tonaj bazında en çok getirilen sebze ise domates oldu. Geçen yıl kentteki hallere 475 bin 784 ton domates, 185 bin 19 ton patates, 167 bin 567 ton salatalık, 90 bin 291 ton kuru soğan getirildi. Hallere tonaj bazında en az getirilen sebze ise 855 ton ile Brüksel lahanası oldu.