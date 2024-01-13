Emekliye eşit zam: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz hangi mesajları verdi? Refah payı çalışması ne zaman Meclis’e gelecek?

İstanbul'da gazete ve TV'lerin ekonomi yöneticileriyle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonomideki son gelişmeleri değerlendirerek, soruları cevaplandırdı. Son günlerde milyonlarca vatandaşın merakla beklediği emekli maaş zamlarıyla ilgili soruları cevaplayan Yılmaz, bu konuda bir yasal düzenlemenin önümüzdeki günlerde Meclis'e geleceğini duyurdu.

Yılmaz, "Cumhurbaşkanımızın bir genel prensibi var, hep o prensip çerçevesinde bu 20 yıl hareket edildi. O da şu: Hiçbir zaman çalışanları, emeklileri enflasyona ezdirmemek, bu ana prensibimiz. Bunu yaparken tabii ki gerçekçi bir şekilde imkanlarımıza da bakmak durumundayız. Memur ve memur emeklilerinin artışı zaten belli, yüzde 50'ye yakın bir rakam gerçekleşmiş oldu. Yıl ortasında daha farklı bir tablo var. Temmuz'da zam sistemi gereği SSK ve Bağ-Kur daha yüksek görünüyor. Ocak ve Temmuz artışlarına baktığımızda yıl bazında memur emeklileri ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artışları dengeye gelmiş olacak" dedi.