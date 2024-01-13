Emekliye eşit zam: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz hangi mesajları verdi? Refah payı çalışması ne zaman Meclis’e gelecek?

EŞİTLEME İLE YÜZDE 44-45 ARTIŞ
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın belirttiği 2024 yılı zam eşitlemesi refah payı ayarlamasıyla gerçekleşebilir. Bu konu memur emeklileriyle SSK ve Bağ-Kur emeklileri arasında 6 aylık enflasyon ve toplu sözleşmeden kaynaklı 11.68'lik fark ile ortaya çıktı. Temmuz ayında da SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı memur emeklilerinden fazla olacak.
Örneğin; Ocak-Haziran döneminde enflasyon yüzde 24 olursa Temmuz zammı SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 24, memur emeklilerinde ise yüzde 18.60 çıkacak. Buna göre de Temmuz'da memur emeklilerinin 5.4 puan daha düşük zam alma durumu oluşacak. Bu formüle göre Ocak zam oranının refah payıyla birlikte yüzde 44-45 seviyelerinde belirlenebileceğine dikkat çekiliyor. Bu durumda refah payı 6.5-7.5 puan olacak.
OVP HEDEFLERİ TUTUYOR
Makro ekonomik gelişmelerin ovp ile uyumlu seyrettiğini, farklılaşmaların genelde olumlu yönde gerçekleştiğini belirten yılmaz, "büyüme, kişi başına gelir, istihdam, ihracatta OVP ile uyumlu seyrettiğini görüyoruz. Nokta atışı hiçbir zaman olmaz, önemli olan doğrultuyu ve genel ağırlığı yansıtmasıdır. Temel büyüklükleri sağlıklı bir şekilde ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.
DÖRT ADIMLI HEDEF
Önümüzdeki dönem 4 ana konunun öne çıkacağını belirten Cevdet Yılmaz, şunları söyledi: "Afetin yaralarını sararak Türkiye'yi daha dirençli hale getirmek, fiyat istikrarı sağlayarak enflasyonla mücadele etmek ve tek haneli rakamlara indirmek, bunları yaparken büyümeyi ve istihdamı sürdürmek ve bütün bunları kalıcı sosyal politikalara yansıtmayı hedefliyoruz."
BANKALARA NOT
Cevdet Yılmaz yakın dönemde açıklayacakları toplumsal yatırım notuyla ilgili bilgi verdi. Yılmaz, "Toplumsal yatırım notu amacımız daha nitelikli kredilerin verilmesini sağlamak ve bunu sistematik şekilde yapmak. Bankalara verilen bir not. Bankaların kredileri nerelere verildiğine bakılacak. Yatırıma, ihracata, girişimcilere destek olan bankaların toplumsal yatırım notu daha yüksek olacak. Buna göre Merkez Bankası bir takım teşvikler sağlayacak" diye konuştu.