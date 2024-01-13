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Emekliye eşit zam: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz hangi mesajları verdi? Refah payı çalışması ne zaman Meclis'e gelecek?

Enflasyon artışı sonrası merak edilen emekli zamlarıyla ilgili çalışmanın Meclis’e sunulacağını belirten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2024 artışlarının dengeli olacağını belirtti.

FARUK ERDEM FARUK ERDEM takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 13 Ocak 2024 Güncelleme 13 Ocak 2024, 07:02
Emekliye eşit zam: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz hangi mesajları verdi? Refah payı çalışması ne zaman Meclis’e gelecek?

İstanbul'da gazete ve TV'lerin ekonomi yöneticileriyle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonomideki son gelişmeleri değerlendirerek, soruları cevaplandırdı. Son günlerde milyonlarca vatandaşın merakla beklediği emekli maaş zamlarıyla ilgili soruları cevaplayan Yılmaz, bu konuda bir yasal düzenlemenin önümüzdeki günlerde Meclis'e geleceğini duyurdu.

Yılmaz, "Cumhurbaşkanımızın bir genel prensibi var, hep o prensip çerçevesinde bu 20 yıl hareket edildi. O da şu: Hiçbir zaman çalışanları, emeklileri enflasyona ezdirmemek, bu ana prensibimiz. Bunu yaparken tabii ki gerçekçi bir şekilde imkanlarımıza da bakmak durumundayız. Memur ve memur emeklilerinin artışı zaten belli, yüzde 50'ye yakın bir rakam gerçekleşmiş oldu. Yıl ortasında daha farklı bir tablo var. Temmuz'da zam sistemi gereği SSK ve Bağ-Kur daha yüksek görünüyor. Ocak ve Temmuz artışlarına baktığımızda yıl bazında memur emeklileri ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artışları dengeye gelmiş olacak" dedi.

KÖK AYLIK DÜZENLEMESİ
7 bin 500 liralık taban maaş ve bunun altındaki düşük aylıklarla ilgili de düzenleme olacağını belirten Yılmaz, şunları söyledi: "En düşük alanlara dönük olarak da ne yapabiliriz diye çalışıyoruz. Bunlar Kabine'de tartışılacaktır önümüzdeki günlerde, Kabine'de ele alınacaktır diye düşünüyorum, ardından da Meclis'imizin takdirine sunulacaktır. Çalışma Bakanlığımızın bir paketi var. Yani bu konular dışında da kurumsal ihtiyaçlarından kaynaklanan, yine işgücü piyasalarına ilişkin bazı tedbirler içeren paket de söz konusu. Bu paketle birleştirilerek Meclis gündemine gelir diye düşünüyorum."



EŞİTLEME İLE YÜZDE 44-45 ARTIŞ
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın belirttiği 2024 yılı zam eşitlemesi refah payı ayarlamasıyla gerçekleşebilir. Bu konu memur emeklileriyle SSK ve Bağ-Kur emeklileri arasında 6 aylık enflasyon ve toplu sözleşmeden kaynaklı 11.68'lik fark ile ortaya çıktı. Temmuz ayında da SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı memur emeklilerinden fazla olacak.

Örneğin; Ocak-Haziran döneminde enflasyon yüzde 24 olursa Temmuz zammı SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 24, memur emeklilerinde ise yüzde 18.60 çıkacak. Buna göre de Temmuz'da memur emeklilerinin 5.4 puan daha düşük zam alma durumu oluşacak. Bu formüle göre Ocak zam oranının refah payıyla birlikte yüzde 44-45 seviyelerinde belirlenebileceğine dikkat çekiliyor. Bu durumda refah payı 6.5-7.5 puan olacak.



OVP HEDEFLERİ TUTUYOR
Makro ekonomik gelişmelerin ovp ile uyumlu seyrettiğini, farklılaşmaların genelde olumlu yönde gerçekleştiğini belirten yılmaz, "büyüme, kişi başına gelir, istihdam, ihracatta OVP ile uyumlu seyrettiğini görüyoruz. Nokta atışı hiçbir zaman olmaz, önemli olan doğrultuyu ve genel ağırlığı yansıtmasıdır. Temel büyüklükleri sağlıklı bir şekilde ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.



DÖRT ADIMLI HEDEF
Önümüzdeki dönem 4 ana konunun öne çıkacağını belirten Cevdet Yılmaz, şunları söyledi: "Afetin yaralarını sararak Türkiye'yi daha dirençli hale getirmek, fiyat istikrarı sağlayarak enflasyonla mücadele etmek ve tek haneli rakamlara indirmek, bunları yaparken büyümeyi ve istihdamı sürdürmek ve bütün bunları kalıcı sosyal politikalara yansıtmayı hedefliyoruz."



BANKALARA NOT
Cevdet Yılmaz yakın dönemde açıklayacakları toplumsal yatırım notuyla ilgili bilgi verdi. Yılmaz, "Toplumsal yatırım notu amacımız daha nitelikli kredilerin verilmesini sağlamak ve bunu sistematik şekilde yapmak. Bankalara verilen bir not. Bankaların kredileri nerelere verildiğine bakılacak. Yatırıma, ihracata, girişimcilere destek olan bankaların toplumsal yatırım notu daha yüksek olacak. Buna göre Merkez Bankası bir takım teşvikler sağlayacak" diye konuştu.



KONUT KİRASINDA YÜZDE 25 SINIRI
Yılmaz, kira artışlarında uygulanan yüzde 25 sınırlamasına en köklü çözümün enflasyonu düşürmek olduğunu belirterek, "Evlerde yüzde 25 kira limiti; bunu tartışıyoruz zaman zaman. Burada aslolan, enflasyon düşürmek tabi, enflasyonu düşürürseniz bu tür konulara da çok fazla ihtiyacınız kalmaz" dedi.

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