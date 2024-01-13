44-45-46-48-50 yaşa gelmeden emekli olun! 1800 prim yeterli, 5-8-10 yılla listeye girebilirsiniz! Tabloya bak hesabını yap...

Türkiye'de emeklilik sistemi, bireylerin çalışma hayatları boyunca ödedikleri primlerle belirlenen bir yapıya sahip. Ancak, genç yaşlarda başlanan iş hayatının, emeklilik sürecini nasıl etkilediği ve bu dönemde yatırılan primlerin nasıl değerlendirildiği konusu birçok kişi tarafından anlaşılamıyor. Bazı durumlarda devlet erken emekli olma imkanı sağlıyor.
Malulen emeklilikte SSK, Bağ-Kur ayrımı var mı?
Maluliyet tespitinde sigorta ayırımı bulunmuyor. Türk Silahlı Kuvvetleri, İçişleri Bakanlığı, özel güvenlik hizmetleri ve normal sigortalıların maluliyet tespitinde her bir kurumun sağlık yönetmelikleri dikkate alınıyor.
Hangi hastalıklar malulen emeklilik kapsamında?
Malulen aylık bağlanılan bazı hastalıklar şöyle; Kanser, organ naklinin yanı sıra çalışmaya olanak vermeyen genetik hastalıklar, beyin tümörleri, MS, Parkinson, Alzheimer, demans, sara ve bazı psikiyatrik hastalıklar, kalp yetmezliği, sindirim sistemi kanamaları, astım, KOAH, uyku bozukluklar, zeka gerilikleri (IQ 50 ve altı), bipolar bozukluk, AIDS, tüberküloz, kalp, böbrek, akciğer nakli, görme azlığı, retina kanamaları ile birlikte işitme kaybı, anemi, kol, bacak gibi organ kaybı, solunum sistemi hastalıkları.