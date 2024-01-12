Son dakika: Ticaret Bakanlığı açıkladı: Tüketici Hakem Heyetleri 3,9 milyar TL’lik uyuşmazlığı karara bağladı

EN ÇOK AYAKKABI ŞİKAYET EDİLDİ
Geçen yıl yapılan başvuruların ürün ve hizmet bazında dağılımında en çok ayakkabıya yönelik şikayette bulunulduğu görüldü. Toplam başvuruların yaklaşık yüzde 12,5'i (90 bin 918 başvuru) ayakkabıya ilişkin gerçekleştirildi.
Bu şikayet konusunu yüzde 5,29 ile cep telefonu (38 bin 521) ve yüzde 5,26 ile kredi kartı üyelik ücretlerine ilişkin (38 bin 252) başvurular izledi.
Diğer şikayet konuları ise yüzde 4,55 ile kıyafet (33 bin 93), yüzde 4,35 ile internet abonelikleri (31 bin 629), yüzde 3,98 ile mobilya (28 bin 952) ve yüzde 2,61 ile GSM aboneliği (18 bin 991) oldu.
Sektörel bazda ise yüzde 58,59 ile en çok perakende ticaret sektörüne (426 bin 347) ilişkin başvuru yapıldı. Bunu yüzde 10,69 ile abonelik hizmetleri sektörü (77 bin 780) ve yüzde 10,31 ile finansal hizmetler sektörüne (75 bin 22) yönelik başvurular takip etti.