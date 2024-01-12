Son dakika: Ticaret Bakanlığı açıkladı: Tüketici Hakem Heyetleri 3,9 milyar TL’lik uyuşmazlığı karara bağladı

EN ÇOK AYAKKABI ŞİKAYET EDİLDİ

Geçen yıl yapılan başvuruların ürün ve hizmet bazında dağılımında en çok ayakkabıya yönelik şikayette bulunulduğu görüldü. Toplam başvuruların yaklaşık yüzde 12,5'i (90 bin 918 başvuru) ayakkabıya ilişkin gerçekleştirildi.

Bu şikayet konusunu yüzde 5,29 ile cep telefonu (38 bin 521) ve yüzde 5,26 ile kredi kartı üyelik ücretlerine ilişkin (38 bin 252) başvurular izledi.