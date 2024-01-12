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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten cari denge mesajı: İyileşme devam edecek

Son dakika haberleri... Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Ekonomide dengelenmeye yönelik attığımız adımlar, altın ithalatındaki normalleşme ve enerjide dışa bağımlılığın azaltılması sonucunda cari dengedeki iyileşme devam edecektir" dedi.

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Giriş Tarihi 12 Ocak 2024, 17:10 Güncelleme 12 Ocak 2024, 17:37
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten cari denge mesajı: İyileşme devam edecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıllık cari işlemler dengesindeki iyileşmenin kasım ayında da devam ettiğini belirtti.

Bakan Şimşek'ten cari denge mesajı!

Bakan Şimşek, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yıllık cari işlemler dengesindeki iyileşmeye ilişkin değerlendirmede bulundu.

Söz konusu iyileşmenin kasımda da sürdüğünü ifade eden Şimşek, şunları kaydetti:

"Mayısa göre 10,7 milyar dolar düşüşle 49,6 milyar dolara gerileyen yıllık cari açık altın hariç 22,5 milyar dolar seviyesindedir. 2023'te dış ticaret açığının, Orta Vadeli Program (OVP) tahminin 6 milyar dolar altında gerçekleşmesine rağmen, yıl sonu cari açığın OVP'nin üzerinde olacağını değerlendiriyoruz. Bu gelişmede jeopolitik gerginliklerden dolayı zayıflayan hizmet gelirleri etkilidir. Ekonomide dengelenmeye yönelik attığımız adımlar, altın ithalatındaki normalleşme ve enerjide dışa bağımlılığın azaltılması sonucunda cari dengedeki iyileşme devam edecektir."

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