POS ücretleri esnafı çileden çıkardı! Bankalara çağrı: "Yükü hafifletin"

Bankaların POS masrafı esnaf ı çileden çıkardı. Yapılan ticaretin kazancını 1 gün sonra hesabına almak isteyen esnaf, bankalara yüzde 5'e varan komisyon ödüyor. Bu komisyonu yüksek bulup vermek istemeyenler ise 1 ay bekliyor. Hatta bu sürenin 45 güne kadar ulaştığı belirtiliyor. POS cihazları için alınan 'bakım-onarım' ücretleri de esnafın tepkisine yol açıyor.

45 GÜNDE TAHSİL EDİYOR

Bankaların esnafın üzerindeki kredi kartı komisyon ve bakım-onarım ücretleri yükünü hafifletmesi gerektiğini vurgulayan TESK Başkanı Bendevi Palandöken, "Kredi kartı komisyon oranları yüzde 0.74'ten yüzde 4'lerin üzerine kadar çıktı. Bu da hem esnafa hem de vatandaşa zarar. Çünkü esnaf artık kesintiler yüzünden kredi kartı ile yapılan ödemeleri kabul edemiyor. Ayrıca esnafımız bankadan 45 gün sonra geri ödeme aldığında sattığı ürünün yerine yenisini koyamıyor" dedi.