Yenilenebilir enerjiye Kalyon imzası

Kalyon Holding, Türkiye'nin ve dünyanın giderek artan enerji ihtiyacına sürdürülebilirlik vizyonu ile yaklaşarak iklim değişikliği ile mücadelede öncü bir rol oynuyor.
Kalyon Holding, Türkiye'nin ve dünyanın giderek artan enerji ihtiyacına sürdürülebilirlik vizyonu ile yaklaşarak iklim değişikliği ile mücadelede öncü bir rol oynuyor.
Güneş ve rüzgar enerjisi alanında yaptığı yatırımlar ve geliştirdiği projelerle temiz enerji üreten Kalyon Holding, yenilebilir enerjide hayata geçirdiği dev projelerle adından söz ettiriyor. Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise sayılı büyük güneş enerji santralinden biri olan Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali ve bu alanın kurulumunda kullanılan güneş panellerinin yüzde 90'ın üzerinde yerlilik oranıyla üretildiği Çin dışında dünyadaki ilk ve tek entegre tesis olma özelliğini taşıyan Kalyon PV Güneş Teknolojileri Fabrikası, enerjide Cumhuriyet tarihinin en önemli stratejik projelerinden biri kabul ediliyor.
İLK VE TEK TESİS
Ekolojik değerini yitiren, çölleşmiş bir arazinin ekonomiye yeniden kazandırıldığı, yaklaşık 20 milyon metrekarelik, başka bir deyişle 2 bin 600 futbol sahası büyüklüğüne eşit bir alanda kurulu bulunan Kalyon Karapınar GES, Türkiye'nin kurulu güneş enerjisi payını tek başına yüzde 20 artırırken, 600 milyon dolar döviz ikamesini karşılıyor.
1.350 MWp kurulu gücüyle yılda 3 milyar kilovatsaate yakın elektrik üreterek 2 milyon nüfuslu bir şehrin elektriğe temiz bir şekilde ulaşmasını sağlayan Kalyon Karapınar GES, yıllık 1.7 milyon ton fosil yakıt ve karbon emisyonunu da önlüyor.
1 milyar dolarlık bir yatırıma sahip olan Kalyon Karapınar GES alanının kurulumunda kullanılan toplam 3.256.038 adet fotovoltaik panel ise; Kalyon Holding'in güneş enerjisi alanındaki ilk yatırımı olarak dört fabrika ve bir Ar-Ge merkeziyle Çin'in dışında dünyanın ilk ve tek entegre tesisi olma unvanına sahip Ankara'daki 250 bin metrekarelik Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası'nda üretiliyor. Kalyon PV, yüzde 90'ın üzerinde yerlilik oranındaki üretimiyle 'Made in Turkey' damgalı güneş panellerini Türkiye'nin ve dünyanın dört bir noktasına ulaştırılıyor. Avrupa'da ve Amerika'da örneği olmayan bu tesis ile aynı zamanda Türkiye ekonomisine yüksek bir katkı sağlanıyor.
YATIRIMLARA DEVAM
Kalyon Enerji'nin; Niğde/Bor, Şanlıurfa/Viranşehir, Gaziantep/Şahinbey'de yapımı devam eden güneş enerjisi santralleri ile Ankara/Şereflikoçhisar, Bilecik/ Söğüt, Eskişehir/Tepebaşı, Elazığ/Maden, Bayburt/ Aydıntepe ve Merkez, Trabzon/Çaykara, Kırklareli/ Vize, Edirne/Enez, Sivas/ Kangal ve Gürün ve Eskişehir/ Tepebaşı'nda yapımı devam eden rüzgâr enerjisi santralleri bulunuyor. Kalyon Enerji yenilenebilir enerjideki bu yatırımlarının tamamlanmasıyla, 2053 Net sıfır emisyon hedefine ulaşmada öncü bir rol oynamayı planlıyor.