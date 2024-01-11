Yenilenebilir enerjiye Kalyon imzası

1.350 MWp kurulu gücüyle yılda 3 milyar kilovatsaate yakın elektrik üreterek 2 milyon nüfuslu bir şehrin elektriğe temiz bir şekilde ulaşmasını sağlayan Kalyon Karapınar GES, yıllık 1.7 milyon ton fosil yakıt ve karbon emisyonunu da önlüyor.

1 milyar dolarlık bir yatırıma sahip olan Kalyon Karapınar GES alanının kurulumunda kullanılan toplam 3.256.038 adet fotovoltaik panel ise; Kalyon Holding'in güneş enerjisi alanındaki ilk yatırımı olarak dört fabrika ve bir Ar-Ge merkeziyle Çin'in dışında dünyanın ilk ve tek entegre tesisi olma unvanına sahip Ankara'daki 250 bin metrekarelik Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası'nda üretiliyor. Kalyon PV, yüzde 90'ın üzerinde yerlilik oranındaki üretimiyle 'Made in Turkey' damgalı güneş panellerini Türkiye'nin ve dünyanın dört bir noktasına ulaştırılıyor. Avrupa'da ve Amerika'da örneği olmayan bu tesis ile aynı zamanda Türkiye ekonomisine yüksek bir katkı sağlanıyor.