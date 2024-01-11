Antalya’da üretilen 93 lüks yatla üretim rekoru kırıldı

Antalya'da 2023'te üretilen 93 lüks yatla rekor kırıldı. Serbest Bölge'de faaliyet gösteren firmalar geçen yıl ürettikleri onlarca yatı İngiltere, ABD, Hollanda ve İtalya başta olmak üzere birçok ülkeye gönderdi.

Antalya Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi AŞ Genel Müdürü Zeki Gürses, "Teslim ettiğimiz yat sayısı 93'e çıktı. Bir önceki seneyi 87 ile kapatmıştık. 93 yatın toplam satış değeri 150 milyon dolar" dedi. Gürses, yat sektöründe bu yıl için de çok umutlu olduklarını ve firmaların yoğun sipariş aldığını belirtti.