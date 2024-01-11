Antalya’da üretilen 93 lüks yatla üretim rekoru kırıldı

Antalya'da 2023'te üretilen 93 lüks yatla rekor kırıldı. Serbest Bölge'de faaliyet gösteren firmalar geçen yıl ürettikleri onlarca yatı İngiltere, ABD, Hollanda ve İtalya başta olmak üzere birçok ülkeye gönderdi.
Antalya'da 2023'te üretilen 93 lüks yatla rekor kırıldı. Serbest Bölge'de faaliyet gösteren firmalar geçen yıl ürettikleri onlarca yatı İngiltere, ABD, Hollanda ve İtalya başta olmak üzere birçok ülkeye gönderdi.
Antalya Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi AŞ Genel Müdürü Zeki Gürses, "Teslim ettiğimiz yat sayısı 93'e çıktı. Bir önceki seneyi 87 ile kapatmıştık. 93 yatın toplam satış değeri 150 milyon dolar" dedi. Gürses, yat sektöründe bu yıl için de çok umutlu olduklarını ve firmaların yoğun sipariş aldığını belirtti.
Yat sektörüne özellikle Covid-19 salgını sonrası ciddi talep olduğunu ve orta boy yatlara ilginin arttığını dile getiren Gürses, üretim ve bakım onarım için siparişlerin artarak devam ettiğini kaydetti.
Bölgede son derece kaliteli üretim yapıldığını anlatan Zeki Gürses, "Dünyanın her yerine satış yapıyoruz. Antalya'da üretilen yatlar, dünyanın dört bir yanındaki önemli fuarlarda sergileniyor. Her fuara gittiğimizde Antalya aranan marka oldu. Kaliteli üretim yaptıysan müşteri bir şekilde seni buluyor" ifadelerini kullandı.