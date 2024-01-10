Bahçede fiyatı 2 TL’ye kadar düşen mandalina dalında çürüyor

Hatay'da mandalinanın rekoltesi bu yıl beklenenin üstüne çıktı. Hasadın başlamasıyla birlikte mandalina fiyatı bahçede 2 liraya kadar düştü. Ürün fiyatının işçi maliyetini karşılamaması üzerine pek çok üretici mandalinayı dalında çürümeye bıraktı. Ağaç dallarında çürümeye bırakılan ve yere dökülen mandalinalar görenlerin tepkisine neden oldu. Mandalinanın büyükşehirlerdeki satış fiyatı ise 20 liraya kadar çıktı.
HALKBANK'A ABD'DE AÇILAN DAVA DÜŞTÜ
HALKBANK, ABD'de banka aleyhinde açılan Owens davasının nihai olarak düştüğünü açıkladı. Halkbank'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, 27 Mart 2020'de ABD'de banka aleyhine açılan tazminat talepli birinci hukuk davasının (Owens davası) nihai olarak düştüğü bildirildi. Haberin etkisiyle Borsa İstanbul'daki Halkbank hisseleri yüzde 9.97 yükselerek 13.79 lira olan tavan fiyata çıktı. Halkbank haftanın ilk işlem gününü 12.54 liradan tamamlamıştı. Hissedeki yükselişin etkisiyle bankanın piyasa değeri 90.1 milyar liradan 99.1 milyar liraya yükseldi.