Bahçede fiyatı 2 TL’ye kadar düşen mandalina dalında çürüyor

Hatay'da mandalinanın rekoltesi bu yıl beklenenin üstüne çıktı. Hasadın başlamasıyla birlikte mandalina fiyatı bahçede 2 liraya kadar düştü. Ürün fiyatının işçi maliyetini karşılamaması üzerine pek çok üretici mandalinayı dalında çürümeye bıraktı. Ağaç dallarında çürümeye bırakılan ve yere dökülen mandalinalar görenlerin tepkisine neden oldu. Mandalinanın büyükşehirlerdeki satış fiyatı ise 20 liraya kadar çıktı.