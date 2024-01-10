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10-11-12-13 Ocak eve bakım maaşı yatan iller listesi 2024! Zamlı evde bakım maaşları ne zaman yatacak? e-Devlet sorgulama ekranı!

Ocak ayıyla birlikte evde bakım maaşlarına yapılan zam, 49.25'lik memur zammı ile belirlendi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından tahsil edilen evde bakım maaşı, hak sahiplerinin hesaplarına her ay düzenli olarak yatırılmaktadır. Peki, 10-11-12-13 Ocak eve bakım maaşı yatan iller listesi yayınlandı mı? Zamlı evde bakım maaşları ne zaman yatacak? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 10 Ocak 2024, 10:23 Güncelleme 10 Ocak 2024, 10:23
10-11-12-13 Ocak eve bakım maaşı yatan iller listesi 2024! Zamlı evde bakım maaşları ne zaman yatacak? e-Devlet sorgulama ekranı!

TÜİK'in Aralık ayı enflasyon verisinin açıklanmasının ardından yapılan değerlendirmeler sonucunda, evde bakım maaşlarına zam yapıldı. Peki, Ocak ayı evde bakım maaşları ne zaman yatacak 2024? İşte konu hakkında merak edilenler...

EVDE BAKIM MAAŞI 2024 NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

Türkiye'de milyonlarca kişiyi ilgilendiren engelli aylığı, 65 yaş aylığı, kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik ücreti, evde bakım yardımında yükseliş yaşandı.

Memur maaşlarına gelen zamla birlikte bu ücretlere de yüzde 49,25 oranında zam yapıldı.

Ocak zammı sonrası Ocak ve Haziran döneminde geçerli olacak yeni evde bakım maaşı, 5 bin 98 TL'den 7 bin 609 TL oldu.

ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım parası her ayın 11 ile 15'i arasında yapılıyor. Bu sebeple Ocak ayı ödemelerinin de 11-15 Ocak tarihleri arasında zamlı olarak yatması bekleniyor.

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

E-DEVLET İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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