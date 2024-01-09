Ticaret Bakanlığı harekete geçti: Denetlemeler sıkılaştırıldı I Fırsatçıya geçit yok!

Bakan Bolat, "Elimiz piyasanın üzerinde. Bu noktada hangi alanda, hangi sektörde bir boşluk ya da haksız fahiş fiyat uygulaması ya stokçuluk gibi durumlar gördüğümüzde denetim ekiplerimiz vasıtasıyla orayı denetliyoruz" diye konuştu.





Otomotiv, emlak ve gıda sektörlerinde fahiş fiyat ve stokçuluk noktasında 18 bin 780 denetim ve soruşturma sonucunda 2023'te 602 milyon lira idari para cezası uygulandığını bildiren Bolat, ayrıca mesafeli sözleşmeler, abonelikler, tehlikeli ürün, sağlığa zararlı ürün, fiyat etiketi aykırılığı gibi konularda da yüz binlerce firmanın denetlendiğini ve 843 milyon lira idari para cezası uygulandığını dile getirdi.