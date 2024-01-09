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Son dakika: Yaşlı ve engelli maaşları hesaplarda! Bakan duyurdu

Son dakika haberleri...  Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaşlı ve engellilerin Ocak ayı maaşlarının hesaplara yatırıldığını duyurdu.

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Giriş Tarihi 09 Ocak 2024, 09:59 Güncelleme 09 Ocak 2024, 09:59
Son dakika: Yaşlı ve engelli maaşları hesaplarda! Bakan duyurdu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bu ay 3,2 milyar lira yaşlı ve engelli aylığını hesaplara yatırdıklarını bildirdi.

Bakan Göktaş, yazılı açıklamasında, yaklaşık 1,8 milyar lira yaşlı aylığı ödemesi yaptıklarını, 1,4 milyar lira civarında da engelli aylığını hak sahiplerinin hesaplarına yatırdıklarını belirtti.

Yaşlı ve engelli vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini bildiren Göktaş, şunları kaydetti:

"Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanındayız. Bu doğrultuda ocak ayına ilişkin 3,2 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdık."

Öte yandan ocak ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenleme sonrasında yaşlı ve engelli aylıklarında artış olacağını belirten Göktaş,"Vatandaşlarımızın herhangi bir hak kaybı yaşamaması için ocak ayı farklarını, şubat ayı dönem ödemesiyle hesaplara yatıracağız." ifadesini kullandı.

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