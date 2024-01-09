"Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanındayız. Bu doğrultuda ocak ayına ilişkin 3,2 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdık."