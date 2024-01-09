Heyecan dorukta! Yerli ve milli gurur Togg’un yeni modelinden ilk görüntüler

Türkiye'nin otomobili Togg, yeni modelinin üzerindeki perdeyi kaldırıyor. ABD'de düzenlenen tüketici elektroniği ve bilişim fuarı CES 2024'te görücüye çıkarılacak model, büyük heyecan yarattı. Togg, yeni modelinin tanıtım videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.
'T10S' Mİ OLACAK?
'T10' açıklamasıyla paylaşılan videoda, soru işaretiyle yeni model ismine dikkat çekilirken, görüntüde söz konusu otomobilin fastback hatlarına sahip bir sedan otomobil olduğu görülüyor. Tanıtım videosu sosyal medyada büyük ilgi görürken, Las Vegas'ta bugün başlayacak CES 2024'te görücüye çıkması beklenen yeni modelin, daha önce açıklanan model isimlendirme sistemine göre 'T10S' olarak piyasaya sürüleceği tahmin ediliyor.
CES'TE SERGİLENECEK
Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Fatih Kacır da ABD'nin Las Vegas eyaletinde düzenlenecek Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES) Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un sergileneceğini belirterek, "Yenilik güzeldir. Togg, yeni modeliyle dünya sahnesine çıkıyor" dedi. Kacır, Togg'un sedan modelinin 2024 yılında tanıtılacağını, 2025'te de üretilmeye başlanacağını açıklamıştı.
AB'DE 6'NCI SIRADAYIZ
Türkiye, geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiği 65 bin 562 'tam elektrikli' otomobil satışıyla İtalya, İspanya, Avusturya, Danimarka ve Finlandiya gibi AB ülkelerini geçerek 6'ncı sıraya yerleşti.