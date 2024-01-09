1.2 milyona iş: Özel sektör en çok hangi alanda alım yaptı? İşte mesleklere göre iş sayıları...

İstihdamda artış sürerken, İŞKUR bu alanda önemli bir rol üstleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR'un geçen yıl toplam 1 milyon 237 bin 26 kişinin işe yerleştirilmesine aracılık ettiğini duyurdu.
İstihdamda artış sürerken, İŞKUR bu alanda önemli bir rol üstleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR'un geçen yıl toplam 1 milyon 237 bin 26 kişinin işe yerleştirilmesine aracılık ettiğini duyurdu.
Kurumun geçen yıl 2 milyon 765 bin 984 bireysel görüşme ve 695 bin 536 iş yeri ziyareti yaptığını belirten Işıkhan, "2023 yılında 464 bin 138 kadın, 772 bin 888 erkek olmak üzere toplam 1 milyon 237 bin 26 kişinin işe yerleştirilmesine aracılık ettik. İstihdama sağladığımız güçlü destekle iş arayan vatandaşlarımızın ve işverenlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.
457 BİNİ GENÇ
İŞKUR'un istatistiklerine göre; kurum 457 bin 724 genç, 35 bin 177 engelli ve 251 bin 852 yükseköğrenim mezununu işe yerleştirmeye aracılık etti. Ocak-Aralık 2023 döneminde sektörler itibarıyla en fazla işe yerleştirme sanayi sektöründe 'imalat' alanında; mesleklere göre ise en fazla işe yerleştirme sırasıyla 'özel güvenlik görevlisi (silahsız), satış danışmanı/uzmanı ve turizm ve otelcilik elemanı' mesleklerinde gerçekleştirildi.
2023'te işverenlerden alınan açık iş sayısı 2 milyon 677 bin oldu. En fazla açık iş sektörler itibarıyla imalat sanayii (1.141.685 açık iş) sektöründe, meslekler itibarıyla da 'özel güvenlik görevlisi (silahsız), satış danışmanı/uzmanı ve turizm ve otelcilik elemanı' alanlarında görüldü.
İŞVEREN NE ARIYOR?
İŞKUR vasıtasıyla alımlar da devam ediyor. Halen İŞKUR'da 95 bin 502 personel alımına ilişkin ilan bulunuyor. En çok 21 bin 161 kişiyle beden işçisi aranırken, 4 bin 476 açık işle temizlik görevlisi, 2 bin 383 kişiyle satış danışmanı/uzmanı, bin 613 kişiyle garson takip ediyor. Özel sektör, bin 435 ambar/depo görevlisi, bin 421 paketleme işçisi, bin 315 ön muhasebeci için de ilana çıkmış durumda.
EN ÇOK HANGİ MESLEKTE AÇIK İŞ VAR?
2023'ÜN İLK 10'U
Mesleklere göre açık işler ve işe yerleştirmelerde sıralama şöyle: (ilk 10 meslek)