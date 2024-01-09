1.2 milyona iş: Özel sektör en çok hangi alanda alım yaptı? İşte mesleklere göre iş sayıları...

2023'te işverenlerden alınan açık iş sayısı 2 milyon 677 bin oldu. En fazla açık iş sektörler itibarıyla imalat sanayii (1.141.685 açık iş) sektöründe, meslekler itibarıyla da 'özel güvenlik görevlisi (silahsız), satış danışmanı/uzmanı ve turizm ve otelcilik elemanı' alanlarında görüldü.

İŞVEREN NE ARIYOR?

İŞKUR vasıtasıyla alımlar da devam ediyor. Halen İŞKUR'da 95 bin 502 personel alımına ilişkin ilan bulunuyor. En çok 21 bin 161 kişiyle beden işçisi aranırken, 4 bin 476 açık işle temizlik görevlisi, 2 bin 383 kişiyle satış danışmanı/uzmanı, bin 613 kişiyle garson takip ediyor. Özel sektör, bin 435 ambar/depo görevlisi, bin 421 paketleme işçisi, bin 315 ön muhasebeci için de ilana çıkmış durumda.